Marina Voica, plină de energie la 84 de ani. Cum arată artista, care locuiește de 15 ani la Breaza

„Am muncit, dar merită”, a scris solista în dreptul imaginii care a strâns mii de aprecieri. Chiar dacă are 84 de ani, interpreta este în continuare plină de viață. Face sport și are grijă la alimentația zilnică.

„Mai fac gimnastică, am o condiție fizică bună. Am făcut și curățenie în casă, am aspirat în toate ungherele.

Mai ies în curte, mă aranjez când ies și până la poartă. Fac haz de necaz, să vedem cât mai durează. Dacă nu am activitate, stau acasă”, spune Marina Voica.

„Mereu mi-a fost frică de gripele astea. Știu ce trebuie să fac. Ultima dată când am avut o gripă puternică m-am sfătuit cu fratele meu, cum fac dintotdeauna, și el m-a învățat să-mi pun în nas vaselină medicinală, de la farmacie, pe post de filtru, ca să oprească microbii.

Așa fac mereu înainte să ies din casă, iar la întoarcere mă spăl cu săpun. Trebuie să ne îngrijim, infectarea este un loz în plic”, spunea Marina Voica în această vară, pentru Click.ro.

