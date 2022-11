De 6 ani sunt împreună Alexia Eram și Mario Fresh, iar în relația lor au existat și momente grele. Invitat la podcastul lui Damian Drăghici, tânărul artist a vorbit despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de fiica Andreei Esca. S-au cunoscut la ziua Alexiei, ea fiind fanul lui, iar Antonia a fost cea care i-a prezentat-o lui Mario.

„Șase ani de când suntem împreună. Am cântat în 2015 la ziua ei, nu ne cunoșteam, eram cu Velea, îl dublam. Ea era fanul meu, mă plăcea foarte mult și nu știam care-i Alexia. Eu spuneam la microfon: «La mulți ani, Alexia!». Dar nu știam cine e Alexia, mă uitam în stânga, în dreapta, erau zeci de fete în fața mea. După un an ne-am cunoscut la o lansare de videoclip de la Velea, la un club din București. A venit și ea, ne-a făcut cunoștință Antonia. Eu tânjeam după o relație (…) și o căutam așa, când o să apară și la mine. A apărut și a fost tare rău de tot, a fost super frumos”, a mărturisit artistul

„S-a ajuns la o saturație”

De asemenea, Mario Fresh recunoaște că în vara acestui an a fost despărțit timp de două luni despărțit de Alexia Eram. Nu au vorbit aproape deloc în perioada respectivă.

„Am avut și rupturi, nu le-am arătat oamenilor. Am stat să calculăm singuri situația, să vedem ce avem de făcut. Stăm separat, dar împreună în același timp. Adică avem fiecare casa lui, dar dormim ori la mine ori la ea. De exemplu, vara trecută, am stat separați vreo două luni, aproape nu ne-am vorbit. S-a ajuns la o saturație, am zis: ne deranjăm prea mult. Și după aia, hop, am revenit. Nu există, eu nu înțeleg oamenii care o duc mult mai departe de realitate. Nu există block, unfollow, șterg pozele cu tine. Nu! Faci parte din viața mea sau ai făcut parte din viața mea. Nu există treaba asta”, a declarat Mario Fresh pe YouTube.

„Câteodată își dorește mai mult din cât pot să ofer”

Artistul mărturisește că uneori neînțelegerile pornesc de la faptul că el are un program foarte încărcat și lipsește de la evenimentele importante din viața ei.

„Câteodată își dorește mai mult din cât pot să ofer pentru că nu-mi permite timpul sau cariera. «Fix când voiam să plecăm acolo aveai repetiții», lucruri de genul. Uite, nu am putut să merg la ceremonia de premiere în Anglia, acum recent. Era fix ziua aia liberă în care eram extenuat. Și acolo a fost o problemă că s-a semisupărat. Și i-am zis: nu mai pot, o să cedez, o să-mi cadă ficatul direct. Am avut vara asta vreo 2-3 zile de calupuri de două zile de nedormit. Nu credeam că atât de tare poți să te autodistrugi. Nu mai eram om”, a povestit Mario.

„Mă iubește mai mult decât ar trebui să mă iubească”

De asemenea, cântărețul are numai cuvinte de laudă la adresa iubitei lui. Mario Fresh crede că Alexia Eram îl iubește mai mult decât merită și îi este recunoscător că îi este alături în fiecare moment.

„Eu nu am văzut o femeie care să poată să iubească atât o persoană. Mă iubește mai mult decât ar trebui să mă iubească, nu pot să-mi dau seama cum. Este acolo pentru mine de 30 de ori peste limita legală”, a mai povestit cântărețul.

