De la seminar la cinema

În noul documentar „Mr. Scorsese”, regizat de Rebecca Miller și prezentat în premieră la Festivalul de Film de la New York pe 4 octombrie, Martin Scorsese își deschide sufletul despre anii tinereții și visul său de a deveni preot.

„Era un seminar pregătitor pe undeva pe strada 85 din New York. M-am descurcat bine în primele luni, dar ceva s-a întâmplat. Am început să realizez că lumea se schimbă”, povestește regizorul în primul episod al seriei.

Scorsese, care are acum 82 de ani, spune că perioada adolescenței a coincis cu începuturile muzicii rocknroll și cu apariția unei lumi noi, diferită de cea a valorilor tradiționale în care fusese crescut.

„Am devenit conștient de viața din jurul meu. Să te îndrăgostești, să fii atras de fete, nu că acționam în sensul ăsta, dar existau aceste sentimente. Am realizat că viața e mult mai complicată. Nu poți să te închizi în tine”, spune Scorsese.

Scorsese: „M-au dat afară pentru că m-am comportat urât”

După câteva luni, tânărul Scorsese a fost exmatriculat din seminar.

„Ideea preoției, de a te dedica altora, e minunată, dar am înțeles că nu aparțin acelui loc. Am încercat să rămân, dar i-au chemat pe tatăl meu și i-au spus: «Luați-l de aici». Pentru că m-am comportat urât”, mărturisește regizorul.

Deși nu a detaliat ce anume a însemnat acel „comportament urât”, un prieten din copilărie, Joe Morale, intervievat în documentar, a spus că Martin „era toată ziua după fete” în adolescență.

Cine este Martin Scorsese

Martin Scorsese este considerat unul dintre cei mai importanți regizori din istoria cinematografiei mondiale. Născut la New York, în 1942, într-o familie de italieni catolici, el a revoluționat cinemaul american prin stilul său realist, dialogurile intense și modul în care explorează moralitatea, credința și violența.

A regizat filme legendare precum „Taxi Driver” (1976), „Raging Bull” (1980), „Goodfellas” (1990), „The Departed” (2006), pentru care a primit Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, și „The Irishman” (2019).

Temele religioase și dilemele morale sunt prezente în aproape toate operele sale, influențate de educația catolică din copilărie.

Fascinat de religie toată viața

Deși nu a ajuns preot, credința catolică a rămas una dintre temele centrale ale filmelor sale. Scorsese a explorat deseori dilemele morale, păcatul și mântuirea în pelicule precum „The Last Temptation of Christ” (1988), „Silence” (2017) sau „Kundun” (1997), un film despre viața lui Dalai Lama.

În „Mr. Scorsese”, regizorul povestește despre un moment care l-a marcat profund: prima sa slujbă la Catedrala St. Patrick din New York, la vârsta de șapte ani.

„Eram băiat de altar. Când sunam clopoțelul în timpul slujbei, era un moment în care lumea întreagă se oprea. Simțeai prezența. Prezența lui Dumnezeu, chiar acolo.”

Mentorul care i-a schimbat viața

Scorsese își amintește cu recunoștință și de părintele Francis Principe, un preot care l-a inspirat să continue studiile și să părăsească cartierul său dificil din Lower East Side, New York.

„El a fost un fel de mentor pentru mine. Mi-a spus că trebuie să învăț, să merg mai departe, să nu rămân acolo unde m-am născut. Datorită lui am înțeles că educația era calea mea de ieșire.”

Documentarul „Mr. Scorsese” reconstituie, prin interviuri și imagini de arhivă, întreaga carieră a cineastului, de la începuturile sale în anii 70 până la capodoperele recente.

Producția include interviuri cu colaboratorii și prietenii săi apropiați, printre care Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Mick Jagger, Thelma Schoonmaker, dar și cele trei fiice ale sale, Cathy (59 de ani), Domenica (49 de ani) și Francesca (25 de ani).

