Artistul mai povestește, printre altele, cât de important este pentru el să-și lase propria personalitate în muzică atunci când compune.

Albumul de debut, lansat în 2023

După turneul din America de Nord și de Sud, Matteo Bocelli a pornit într-un nou periplu muzical european, mai mare. A inclus și un concert special în România, pe 10 iunie, la Sala Palatului din București.

La doar 27 de ani, Matteo Bocelli este deja un artist cu o carieră la nivel internațional și cu propriul drum în muzică, purtând în el genele, calităţile, talentul și eleganța ilustrului său tată.

În toamna lui 2023, Matteo Bocelli a lansat albumul de debut – Matteo – bine primit de critici. Albumul, la care au colaborat nume celebre din industria muzicală, inclusiv Ed & Matthew Sheeran, PARISI (care au colaborat și cu Ed Sheeran), Jesse Shatkin (a colaborat cu Miley Cyrus, Sia, Kelly Clarkson) și Stuart Crichton (producătorul formației Backstreet Boys), include melodii în engleză și italiană.

Urmează stilul tatălui său în albumul de debut, însă cu un sunet pop mai contemporan.

Matteo povestește pentru Libertatea că muzică pentru el nu este doar o profesie, ci o pasiune, mod de viață. A câștigat un set important de fani noi la nivel mondial în 2024, atunci când a cântat alături de tatăl său cunoscuta melodie „Time To Say Goodbye”, în cadrul galei Premiilor Oscar.

Ed Sheeran a scris o piesă special pentru el

Matteo a început să ia lecții de pian la vârsta de 6 ani. A debutat într-un concert live la vârsta de 18 ani, chiar la Colosseum din Roma, iar în 2018 a lansat împreună cu tatăl său „Fall on Me”, un duet despre relația dintre un părinte și un copil, care a înregistrat peste 123 de milioane de vizualizări pe YouTube.

„Chasing Stars”, una dintre piesele de pe albumul de debut al lui Matteo, este o baladă care scoate în evidență registrul înalt al vocii artistului italian. Cântecul spune povestea unui tată care își învață fiul să se descopere pe sine și „să fie cine este”.

Melodia a fost scrisă special pentru el de Ed Sheeran, artist despre care Matteo Bocelli spune: „Am crescut amândoi în familii în care muzica era ținută la nivel de înaltă stimă”.

Contradicția dintre muzica clasică și cea pop, baza formării sale ca artist

Libertatea: Care este prima melodie pe care îți amintești că ai auzit-o când erai copil?

Matteo Bocelli: Îmi amintesc că atunci când eram foarte mic cântam împreună cu tatăl meu melodia Con Te Partiro. Există chiar și o filmare video a acelei melodii celebre cântate de noi doi, și uneori nu sunt sigur dacă îmi amintesc piesa sau filmarea în care cântam alături de tata.

– În copilărie, ai fost expus la o gamă largă de muzică, care a inclus, pe lângă clasici, artiști pop-rock precum Ed Sheeran, Eminem, Queen, Lionel Richie și alții. Care dintre aceștia ți-au fost cei mai dragi?

– Este imposibil să răspund la această întrebare! În copilărie, în casă se asculta mereu muzică de toate genurile și eu o absorbeam ca un burete. Am gusturi muzicale foarte eclectice. Iubesc muzica clasică pentru integritatea, disciplina și structura ei, și iubesc artiștii pop pentru că încalcă toate aceste reguli. Cred că această contradicție a stat la baza formării mele ca artist. Îmi place să împrumut din ambele stiluri când compun o piesă nouă.



– Cum ai descrie relația ta cu muzica?

– Muzica este esența mea. Este totul. Nu aș putea funcționa fără muzică. Întrebați-i pe cei din jurul meu, vă vor spune că nu pot sta mai mult de cinci minute fără să cânt câteva versuri. Dacă în cameră este un pian, nu pot să nu mă așez la el. Muzica este o parte foarte importantă a identității mele, precum și a modului în care îmi comunic sentimentele. Îmi aduce alinare în momentele dificile. Poate să-mi schimbe starea de spirit și să-mi aducă pace și înțelegere ca nimic altceva.



– Când ai realizat că muzica pop este calea ta?

– Nu mă consider doar un muzician pop. În muzica mea există prea multe influențe clasice și operistice pentru a o numi pur și simplu pop. Dar am știut de la o vârstă foarte fragedă că vreau o carieră muzicală de vreun fel – poate să fiu pianist clasic. Ideea de a cânta a venit mult mai târziu, când eram adolescent.



– Cum a fost călătoria către albumul tău de debut?

– Lungă! Din cauza pandemiei de COVID-19, calendarul s-a schimbat foarte mult. Am semnat contractul în 2019 și am început să lucrez la albumul meu de debut, Matteo, aproape imediat, dar albumul nu a apărut decât în 2023. Am întâmpinat foarte multe întârzieri din cauza COVID-ului – nu am putut fi în studio cu coautorii și producătorii. Am lansat câteva single-uri independente în 2021, inclusiv Solo – piese ce fuseseră inițial destinate albumului – dar totul s-a oprit complet. Au fost momente în care am crezut că nu va fi lansat niciodată. A durat mult timp.



– În ceea ce privește procesul tău creativ, cât de important este să-ți imprimi esența personală în munca ta?

– Nu aș folosi cuvântul „important” – aș spune că este mai degrabă imposibil să nu-mi imprim personalitatea în muzica mea atunci când scriu și compun. Cred că cea mai bună muzică vine din inimă, dintr-un loc real din interiorul tău. Mă inspir foarte mult din experiențele personale. Poate fi un mod de lucru foarte vulnerabil și expus, dar cred că asta este ceea ce creează muzica care conectează cu adevărat oamenii.

A auzit pentru prima oară de România datorită lui Chivu

– Unde simți cel mai mult muzica: în sânge sau în inimă?

– Nu sunt sigur care este diferența! Simt muzica la fel de mult și în sânge și în inimă.

– Cât de mult influențează Toscana și peisajele sale uimitoare procesul tău de creație?

– Toscana a fost cu siguranță o sursă uriașă de inspirație. Honesty, o piesă de pe albumul meu de debut, vorbește despre faptul că, indiferent cât de departe ajungi, cât de mare devine cariera ta, nu există niciun loc care să se compare cu sentimentul de acasă și cu oamenii pe care alegi să-i ai în jurul tău. În piesă vorbesc despre acele mici momente, râsul la masa din bucătărie, amestecul de apă minerală cu vin, cina cu prietenii într-o vineri. Acestea sunt amintirile mele cele mai dragi din Italia și ceea ce înseamnă să fii în Italia, înconjurat de peisajul rural toscan. Micile momente frumoase.



– Tatăl tău a susținut până acum mai multe concerte extraordinare în România. Ce ți-a povestit despre România?

– Da, a cântat de mai multe ori în România și mi-a povestit cât de cald este publicul de aici, așa că am fost foarte entuziasmat să descopăr asta și eu!



– Când ai auzit prima dată de România?

– Cred că am auzit prima dată de România datorită lui Cristian Chivu, fotbalistul român care a jucat pentru Roma și apoi a fost transferat la Inter Milano, echipa mea preferată, iar acum este antrenor principal chiar la Inter. Aveam vreo 10 ani când a jucat prima dată pentru Inter și aceste lucruri din copilărie rămân întipărite în memorie.

