Ai atras atenția telespectatorilor cu rolul tău din serialul “Profu”. În film, Lili era victima bullying-ului. În realitate, ce zice Meda despre acest fenomen? Ai avut parte de vreo astfel de experiență sau ai fost ferită de orice fel de discriminare?

Fenomenul bullying este, din nefericire, rezultatul inculturii, frustrării, violenței de orice tip și nu în ultimul rând al prostiei pe care frageda generație o vede și o preia în detaliu, ca fiind un exemplu demn de urmat de la părinții lor și de la apropiații cu care își pierd timpul. Eu am terminat Liceul de arte plastice Nicolae Tonitza într-o perioadă în care bullying-ul nu luase amploare și copiii mai aveau cei șapte ani de acasă. Asta nu înseamnă că am fost scutită de răutăți. Dar nici că am dat voie cuiva să mă atingă cu jigniri.

Într-o perioadă în care femeile vor să fie anorexice, tu îți asumi o siluetă cu forme. Cum ai reușit să treci peste complexe și să fii un model și pentru alte tinere? Ai vrea să fii altfel decât ești acum?

Teatrul și credința în Dumnezeu m-au ajutat să trec peste orice fel de complex și gând care să mă demoralizeze. Nimeni nu este perfect. Și atunci, dacă nimeni nu este perfect, eu de ce să am complexe și să mă ascund pe mine în favoarea oamenilor, care și ei la rândul lor total imperfecți? Niciodată nu m-am gândit să fiu altfel decât sunt. Sunt perfectă așa cum m-a lăsat Dumnezeu. Nici nu îmi trece prin gând să schimb ce a creat El.

Recomandări Copilul de 4 ani, paralizat după o anestezie la cabinetul stomatologic, este în moarte cerebrală

Topîrceanu este un nume cu rezonanță în România. Care este legătura ta cu celebrul George Topîrceanu? Te-a ajutat acest nume în cariera ta?

Port numele de Topîrceanu după mama și de pe ramura ei sunt stră-strănepoata lui George Topîrceanu. Spre suprinderea tuturor, numele nu m-a ajutat cu nimic. Tot ce m-a ajutat în carieră au fost tonele de talent pe care le dețin, nopțile de studiu și kilogramele în plus.

Când ți-ai dat seama că vrei să te faci actriță? De mică făceai scenete prin casă sau târziu ți-ai dat seama că e drumul pe care vrei să-l urmezi?

La vârsta de 4 ani i-am mărturisit mamei că voi lua drumul actoriei. Bineînțeles că jucam teatru peste tot pe unde mergeam. Am fost genul de copil căruia îi dădeai “play” și începea teatrul indiferent de situație.

Recomandări Confirmare oficială: Decizia luată de Parchetul General în dosarul ce o vizează pe soția președintelui Iohannis

Familia te-a încurajat să te faci actriță sau te-au îndrumat către o carieră ceva mai bănoasă?

Mama m-a încurajat întotdeauna să fac ce-mi place. Nu mi-a impus niciodată nimic.

Ești “drama queen” sau comedia te împlinește? Te întreb asta pentru că mereu ești cu zâmbetul pe buze și nu te-aș vedea în roluri dramatice.

Drama queen sunt în viața de zi cu zi. Dar comedia mă îmbracă foarte bine. Am jucat și joc în continuare roluri dramatice cu aceeași măestrie și îndemânare cu care joc și rolurile de comedie.

Apropo, de unde găsești puterea să rămâi pozitivă și mereu zâmbitoare. Presupun că ai și tu problemele tale, decepțiile tale.

Puterea asta despre care mă întrebi vine de undeva de Sus.

Ce face Meda atunci când nu este pe scenă sau pictează?

Cântă și studiază, fără doar și poate.

Citeşte şi:

Mesaje de dragoste – cele mai frumoase mesaje pe care să le trimiți persoanei iubite

Experiență traumatizantă pentru Elena Ionescu. Mama ei a fost operată pe creier. „A avut o tumoră”

Și-a vândut casa pentru a-și trata problemele de sănătate! Radu Pietreanu a suferit o intervenție chirurgicală complexă la o clinică din Turcia

GSP.RO APEL DISPERAT! Anunț fără precedent făcut de Simona Halep, Nadia Comăneci, Gabi Szabo și Camelia Potec: „Ajutor!”

HOROSCOP Horoscop 12 februarie 2020. Balanțele pot ajunge ușor la o dispută în cuplu