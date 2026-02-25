Melania Trump a impresionat la discursul State of the Union 2026, alegând un costum Dolce & Gabbana, o alegere sofisticată și elegantă, potrivită pentru o primă doamnă. Îmbrăcămintea a fost completată de pantofi Manolo Blahnik și o cămașă albă din bumbac, evidențiind stilul ei impecabil.

Stilul rafinat al Melaniei Trump

Potrivit Page Six, familia Trump are o afinitate pentru brandul italian de lux, fiind frecvent văzută purtând creațiile acestuia la evenimente oficiale. „Melania a demonstrat o prezență puternică și un stil rafinat”, notează publicația.

Alături de soțul său, Donald Trump, ea a fost susținută de fiul lor, Barron, și de copiii din prima căsătorie a președintelui: Ivanka, Eric, Tiffany și Donald Jr. Ivanka Trump a ales un costum Oscar De La Renta, compus dintr-un sacou metalic ombre (4.990 dolari) și o fustă asortată (2.390 dolari).

Un detaliu remarcabil al evenimentului a fost prezența a doi invitați speciali în loja primilor, care au reprezentat cauzele susținute de Melania: sistemul de plasament și provocarea prezidențială AI. Acest gest subliniază implicarea personală a primei doamne în probleme sociale importante.

Alegerile vestimentare ale Melaniei Trump

De-a lungul anilor, Melania Trump a demonstrat o continuitate stilistică la State of the Union. În 2018, a purtat un costum alb Dior, iar în 2020, un costum negru Dolce & Gabbana.

Recent, Melania Trump a donat rochia purtată la cea de-a doua inaugurare prezidențială, semnată Hervé Pierre, către Smithsonian National Museum of American History.

Donald Trump, discurs de o oră și 47 de minute

Donald Trump şi-a început discursul proclamând că sub conducerea sa, America trăieşte o „epocă de aur”.

Președintele SUA a vorbit și despre războiaiele pe care le-ar fi încheiat şi l-a menţionat pe ginerele său, Jared Kushner, pe emisarul Steve Witkoff, dar şi pe secretarul de stat Marco Rubio, cărora le-a mulțumit. Printre conflictele pe care susţine că le-ar fi încheiat, preşedintele a menţionat acordul de încetare a focului fragil din Gaza: „Am negociat ca fiecare ostatic, atât viu, cât şi mort, să fie returnat acasă. Vă vine să credeţi? Nimeni nu credea că este posibil”.

În schimb, în discursul lui, preşedintele Donald Trump nu a menţionat nici despre publicarea, luna trecută, de către Departamentul de Justiţie a 3 milioane de dosare legate de finanţistul Jeffrey Epstein sau legea pe care a semnat-o în noiembrie şi care impunea publicarea acestora, deşi documentele respective au tulburat nu numai Statele Unite, ci au avut consecinţe juridice şi alte ţări.