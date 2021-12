În urmă cu câteva ore, Maia Morgenstern, pe Facebook, i-a urat La mulți ani României, dar și românilor de pretutindeni. Într-o confesiune sinceră pe internet, actrița a dezvăluit de ce iubește România. Maia Morgenstern s-a născut în București, într-o familie evreiască de matematicieni.

Tot în Capitală au venit pe lume și copiii săi, Tudor, Isadora și Cabiria. Acestea sunt doar două dintre motivele pentru care actrița iubește România. „Bună dimineața, România! La mulți ani, România! Te iubesc? Dacă te iubesc, întrebi? Știu și eu?!? Respect în fiecare zi legile tale. În fiecare noapte visez în limba română. Că m-a pus TATA să învăț la perfecție, să nu care cumva să fac vreo greșeală!”, și-a început actrița mesajul pe Facebook, după care a continuat.

„În fiecare zi, râd cu prietenii mei aici, în România. Să știi că mai strivesc și câte-o sudalmă apăsat, pe românește, așa. În România am învățat primele cântece și poezii. Aici am ars prima plăcintă și am făcut prima mămăliguță. Cu cocoloașe. În România mi-am născut copiii și mi-am petrecut părinții. Am spus bancuri și am plâns. De jale și de neputință. M-am îmbrâncit și m-am iubit. Am înjurat și-am sărutat. Am pedepsit și am iertat. Și m-am jucat. Mai joc. În România În România pot să îmi exprim identitatea, pot să fiu cine sunt: evreică, româncă, actriță,… om. Dacă te iubesc?! Te iubesc, Măria Ta, ca sarea în bucate. La mulți ani, România!”, a transmis Maia Morgenstern de 1 Decembrie.

Maia Morgenstern: „Am fost agresată, scuipată, zgâriată”

Maia Morgenstern nu a uitat patimile trăite pentru rolul Fecioarei Maria. Celebra actriță a rememorat, cu ocazia interviului acordat lui Mihai Morar în podcastul „Fain și simplu”, momentele grele legate de rolul din „Patimile lui Hristos”, care a făcut-o cunoscută pe plan internațional.

A fost adevărată furtună după rolul ei în filmul respectiv, producătorii fiind criticați pe motiv că au ales o actriță de origine evreiască pentru rolul mamei lui Iisus Hristos. „Am fost agresată la propriu, fizic, scuipată, zgâriată! Au trecut aproape 19 ani de atunci, cu totul, o știu după vârsta iezișorului cel mic, fiica numărul 3, Isadora”, a dezvăluit actrița româncă.

Artista și-a adus aminte și de șirul de întrebări, unele considerate provocatoare, ale jurnaliștilor americani. „Credeți că Iisus Hristos este fiul lui Dumnezeu?, am fost întrebată. Orice răspuns aș fi dat, era prost. Sunt evreică, totuși. Oare nu suntem cu toții copiii lui Dumnezeu?”, am replicat pe un ton cald și dulce. A urmat o tăcere, care mie mi s-a părut că a durat trei ore, eram tare mândră de mine. Nu a mai urmat nicio reacție”.

