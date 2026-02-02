Ziua de naștere a lui Viorel Cataramă nu a trecut neobservată în mediul online. Omul de afaceri și politician a fost sărbătorit de soția sa, Adina Alberts, care i-a dedicat un mesaj amplu și personal pe rețelele de socializare.

Viorel Cataramă, sărbătorit de soție

În postarea publicată pe Facebook, medicul a ales să vorbească nu doar despre aniversare, ci și despre anii petrecuți împreună, despre curaj, reziliență și solidaritate în fața momentelor dificile. Mesajul transmis de Adina Alberts scoate în evidență importanța familiei și a sprijinului reciproc, punctând rolurile esențiale pe care Viorel Cataramă le are în viața celor apropiați: „Astăzi nu sărbătorim doar o zi din calendar. Sărbătorim un om, un drum în viață. O familie.

Viața alături de tine a fost despre curaj, reziliență, bucurii, dar și alegeri dificile. Am trecut prin încercări care ne-au modelat și ne-au învățat ce înseamnă cu adevărat să rămâi, să lupți și să construiești, chiar și atunci când nu e ușor.

Îți mulțumesc pentru forța ta, pentru sprijinul tău necondiționat și pentru felul în care ai fost stâlp atunci când a fost nevoie de stabilitate și echilibru. Astăzi te sărbătorim pe tine, soț, tată, partener de viață. Îți mulțumesc că exiști. Că mergem înainte împreună. Că suntem familie. La mulți ani 🤍”.

Căsnicia lor nu e numai lapte și miere

În 2013, Adina Alberts și Viorel Cataramă au devenit soț și soție. Ulterior, peste doar trei ani, a venit pe lume Briana, fiica lor. În 2023, ea a recunoscut că mariajul ei cu omul de afaceri nu e numai lapte și miere, în 2020 au trecut printr-un episod dificil, când ea a plecat de acasă cu fetița, pentru că el a vrut neapărat să se infecteze cu Covid-19, voia să dovedească faptul că organismul face față bolii.

„Noi am avut un hop în 2020 din cauza faptului că eram divergenți în idei. Soțul meu știa și simțea manipularea, eu nu voiam să cred că avem de-a face cu o conspirație. Până la urmă am ajuns la aceeași concluzie și am realizat ce om curajos am lângă mine.

M-am hrănit și eu cu curajul lui, dar și cu susținerea și suportul zecilor de mii de oameni cu care am interacționat în acei doi ani, cărora le mulțumesc. Fără să îmi propun sau să vreau neapărat, am ajuns o voce publică ce îndeamnă la moderație, rațiune și logică.

Am avut zeci de apariții TV la ore de prime-time. Uneori eram invitată doar pentru că simpla mea prezență crea rating, dar nu eram lăsată să termin nici două fraze. Am înțeles jocul, interesele, circumstanțele, dar am acceptat această poziție, adesea umilitoare, din respect pentru cetățeni. Nu am încetat nicio secundă să iubesc oamenii”, a explicat Adina Alberts despre căsnicia ei pentru unica.ro.

