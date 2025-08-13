Pe 11 august, artista Cristina Bălan, câștigătoarea Vocea României și mamă a doi băieți, gemeni, cu sindrom Down, a transmis pe Facebook un mesaj emoționant cu ocazia aniversării celor 12 ani de viață ai fiilor săi, Toma și Matei.

„12 ani au trecut, doisprezece! Cu bune și cu mai puțin bune, cu iubire, dar și cu conflicte, așa cum e normal în orice familie. Dar întotdeauna a învins iubirea. Așa cum a învins, acum 12 ani, teama”, a scris artista.

Cu iubire au trecut peste toate obstacolele

Cristina a rememorat începuturile dificile, marcate de incertitudine și frică, dar și modul în care iubirea a depășit toate obstacolele: „Teama că nu știm ce va fi, cum veți fi, ce se va întâmpla cu noi, diagnosticul acela terifiant, prematuritate; sindrom și toate aceste lucruri necunoscute care ne îngrozesc pe noi, părinții, chiar și în situații tipice, darămite în situații ca a noastră”.

Artista a vorbit și despre diferențele care îi fac pe băieții săi atât de speciali și despre lecțiile pe care le primește de la ei zi de zi: „Voi sunteți din altă lume, iar nouă ne este dificil, uneori, să ne adaptăm la lipsa voastră de filtre și (pre)judecăți, așa cum avem noi, ca oameni obișnuiți. Dar primim, cu bucurie și smerenie, lecțiile pe care ni le dăruiți și vă mulțumim pentru că ne ajutați să fim mai buni!”.

În același mesaj, Cristina Bălan le-a adresat băieților săi și o rugăminte plină de sinceritate: „Și vă rog să ne iertați pentru lipsa răbdării, uneori, pentru momentele de oboseală și slăbiciune umană. Noi nu putem fi atât de curați și perfecți ca voi! Chiar sunteți o versiune mai bună a ființei umane. Una fără răutate, fără lăcomie sau ambiții nemăsurate.”

gemeni cristina balan 3

Mesajul s-a încheiat cu o declarație de dragoste profundă: „Astăzi vă spun LA MULȚI ANI, din toată inima și vă iubesc dincolo de cuvinte! La mulți ani, flăcăii mei, năzdrăvanii mei, sufletele dragi❣️”

Cristina Bălan a suferit de depresie

Cristina Bălan a devenit mamă în 2013, când a adus pe lume gemeni diagnosticați cu sindromul Down. De atunci, viața ei și a soțului s-a schimbat total, iar artista scoate acum la iveală amănunte mai puțin știute despre perioada grea din familia ei.

În 2013, după ce a devenit mama gemenilor care suferă de sindromul Down, Cristina Bălan a recunoscut că a suferit de depresie, pe care a reușit să o gestioneze, pentru a putea depăși perioada grea din viața ei.

„În 2013 am născut prematur, am aflat la naștere de diagnosticul crunt pentru ambii copii și am fost tratată cu multă neglijență și neomenie în spitalul unde am născut. Nu eram pregătită pentru cinismul cadrelor medicale. Nici pentru atitudinea de «nu mă deranja de la cafeluță» pe care multe asistente o afișează chiar și mămicilor aflate în situație dificilă, cum a fost cazul meu, cu gemeni prematuri și cu sindrom Down.

Dacă m-aș opri aici și deja ar fi suficient pentru o megadepresie. Dar după o lună de spitalizare, a urmat un an extrem de greu; m-am trezit ruptă de tot ce știam, toată viața mea de dinainte fusese pur și simplu smulsă și acum mă simțeam aruncată într-o lume tulbure, cu tot felul de balauri cu care să mă lupt. Cam așa se simte când ai un copil cu dizabilitate, parcă mai mereu porți o bătălie pentru ceva. Pentru drepturile copilului tău, pentru acceptare, integrare, pentru normalitate… Cunosc multe mame care au situații fel și fel, toate sunt luptătoare pentru copiii lor marginalizați. Nu e nimic romantic în toată treaba asta, e o realitate crudă.

Am reușit să depășesc depresia cu mare efort, conștient și susținut. Am vrut să o depășesc, am muncit să reușesc. Am depus efort să integrez, să vindec și să depășesc traume, chiar nu e simplu. Și vestea cea mai proastă e că nimeni nu poate ajuta pe cineva care nu vrea să se ajute singur. Nicio persoană aflată în depresie nu poate fi ajutată, nici măcar de cineva specializat, dacă nu decide să muncească cu sinele sau să facă un minimum de efort pentru introspecție și toate etapele care trebuie parcurse până la vindecare. Eu am căutat alinare în artă și sport.

Am făcut efortul de a mă urni până la sala de fitness, să fac asta regulat. Acest lucru reglează mult și obiceiurile culinare. Ca să nu-mi bat joc de munca depusă la sală, caut să mănânc cât mai sănătos și echilibrat (…)”, a mai spus artista pentru VIVA!.

