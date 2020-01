De Livia Lixandru,

Pierderea celei care i-a dat viață a marcat-o enorm și abia acum, vedeta și-a găsit puterea să publice primul mesaj pe contul de socializare, în care le-a mulțumit tuturor pentru susținere.

„Vreau să știți că încerc…știu că e un proces care necesită timp, cunosc toată teoria. În realitatea pe care o trăiesc acum, multe lucruri nu mai contează, altele nu mai au sens și cel mai ciudat e că pământul se învârte fără mine.

Mi-am pierdut busola odată cu singurul om de la care îmi doream cu adevărat aplauzele, susținerea și iubirea. Mi-ați scris mulți în perioada asta..mulți care ați pierdut pe cineva drag și care ați încercat să mă consolați prin puterea exemplului..apreciez fiecare mesaj și gând bun, doar că nu mă simt în stare să pun în practică sfaturile voastre. Faptul că mi-ați scris a contat enorm. Mulțumesc.

Lora a dezvăluit ce i-a povestit mama ei, înainte să moară

Lora a mai scris un mesaj pe contul de Instagram. Vedeta a dezvăluit ce i-a spus mama ei, despre momentul în care ea a venit pe lume.

„ Că să respect adevărul istoric, ai fost un bebe destul de liniștit, ai început să te agiți după 3 noaptea iar când s-a făcut lumina afară ai hotărât să mă convingi că vei scoate nasul la soare :) N-am fost prea agitată, îmi frecăm spatele că să mai atenuez durerea, am fost organizată, am aranjat cu un vecin să mă ducă cu mășînă la spital, cu bagajelul, totul a fost exact la timp, am trecut și de faza cu sala de travaliu, fără urlete jenante, iar la 10,30 când ți-am auzit piuitul m-am liniștit complet…

Erau alții în jur care începuseră agitația:) prioritatea imediată era păpică, ori eu n-aveam ce să-ți dau….Ai fost alăptată de o altă mămică din salon până am avut eu lapte.

Următoarea grijă a fost numele…alt circ, altă bătălie pe care am câștigat-o :) cum-necum, mi-au cam ieșit treburile așa cum am vrut, și ma gândesc acum că Dumnezeu m-a ajutat pentru că am fost rezonabilă, n-am cerut imposibilul…și cu siguranță tot Dumnezeu ne-a adus împreună.

Suntem un „tot” destinat să facă bine in viață asta, atât cât se poate și cui merită….să imprastiem iubire acolo unde e teren fertil, și unde nu mai pot eu, să fii tu ! Putere îți doresc și gânduri bune, protecție divină și ajutor necondiționat de la cei ce te iubesc! Știu că vei fi cu siguranță un OM adevărat!” – Mama ”

