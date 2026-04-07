Expresia „Visionario del calcio” (vizionar al fotbalului) este titlul suprem acordat acelor sportivi care nu doar că au câștigat trofee, dar au schimbat fundamental modul în care este gândit, jucat și organizat acest sport.

Trei cuvinte a folosit cel mai mare ziar de sport din lume pentru a-l defini pe Mircea Lucescu

Mircea Lucescu este adesea numit astfel datorită capacității sale incredibile de a construi echipe de la zero și de a descoperi talente. În spațiul est-european și nu numai, Lucescu este văzut ca un vizionar al managementului sportiv. A anticipat globalizarea fotbalului și a creat sisteme de scouting și academie care au transformat cluburi de nivel mediu în forțe europene.

Fotbalul românesc este în doliu. Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme grave de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat oficial că Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE