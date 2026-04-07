Lucescu l-a debutat pe „Rege” la echipa națională în august 1983, într-un amical cu Norvegia (0-0), când Hagi avea doar 18 ani.

Gică Hagi la un an după debutul la echipa națională. Foto: Imago

„Nu am cuvinte, nu pot… A fost ca un părinte pentru mine, m-a crescut… Unul din profesorii mei. Ce să zic? Dumnezeu să îl odihnească în pace… Nu am cuvinte, nu pot, ce să zici? E atât de greu. Un om care s-a dedicat pasionat, a iubit fotbalul, ne-a crescut, păcat… Dumnezeu să îl odihnească în pace! A făcut atât de multe lucruri pentru fotbalul românesc, s-a dedicat, a crescut generații” au fost primele cuvinte rostite de Hagi, în direct la TVR.

El a plâns în timp ce vorbea, iar vocea îi tremura și făcea pauze mari între cuvinte.

„Eu, cel puțin, sunt atât de recunoscător, pentru că m-a debutat la 18 ani, a avut încredere în mine. Păcat. Dânsul e cel mai mare antrenor, a fost dintre cei mai mari din lume. E păcat, păcat că s-a stins. Ne-a lăsat pe noi, acum, să-l amintim întotdeauna, cât putem, să îl amintim pentru că a fost căpitan, ca jucător la naționala României, ca antrenor a câștigat atâtea trofee, ceva incredibil… Dar pentru mine e greu…”, a mai spus Gică Hagi.

Hagi și Mircea Lucescu la lansarea cărții autobiografice „Hagi – Drumul meu”, în martie 2025. Foto: Hepta

Ultimul meci pe banca României pentru Lucescu a fost eșecul cu Turcia de la Istanbul din barajul pentru CM 2026. A murit după 12 zile

Il Luce şi-a încheiat al doilea și ultimul mandat de selecţioner pe 2 aprilie 2026, anunțul fiind făcut de FRF. Ultimul meci în care a stat pe banca naționalei a fost semifinala barajului de calificare la CM 2026 cu Turcia, jucată la Istanbul pe 26 martie și pierdută cu 0-1.

Pe 29 martie, el a fost luat din cantonamentul echipei naţionale de la Mogoșoaia și dus la Spitalul Universitar din București, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac.

Lucescu a fost operat pe 31 martie, chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, jucat la Bratislava și pierdut cu 0-2. Din acest motiv, nu a făcut deplasarea la ultimul meci în calitate de selecționer. De asemenea, medicii i-au montat în acea zi un defibrilator în piept ca să îi regleze bătăile inimii.

Pe 3 aprilie, vineri, Il Luce a suferit un infarct miocardic acut, în timp ce era în Spitalul Universitar și urma să fie externat. De atunci, starea de sănătate a fostului selecționer s-a degradat, iar în weekend a devenit critică.

Luni, 6 aprilie, spitalul a anunțat că se ia în calcul montarea unui sistem mecanic de asistare cardiacă (ECMO) în încercarea de a-i salva viața. Este vorba despre un dispozitiv care preia temporar funcția inimii și plămânilor.

Pe 7 aprilie, la ora 15.26, Spitalul Universitar a anunțat: „Pacientul a fost supus astăzi unei investigații CT complexe. Medicii care îngrijesc pacientul au analizat în detaliu situația, informând familia. La examinarea CT s-au evidențiat multiple semne de accidente vasculare ischemice cerebrale și focare de trombembolism pulmonar”. Mai exact, acest lucru înseamnă că investigația CT a arătat două probleme grave: Lucescu a suferit mai multe accidente vasculare cerebrale, adică zone din creier afectate de lipsa circulației sângelui, și în plus avea cheaguri de sânge în plămâni.

În aceeași seară de 7 aprilie, la ora 20.30, Lucescu a murit.

