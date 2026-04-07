Realitatea Plus, postul care l-a promovat pe Călin Georgescu drept „președintele ales”, își va înceta emisia după aproape 7 ani de funcționare sub actuala denumire, în urma deciziei CNA de marți, 7 aprilie. Televiziunea lui Maricel Păcuraru era continuatoarea Realitatea TV, post care a fost și el închis de CNA, în octombrie 2019, când nu i-a mai prelungit licența. Practic, Realitatea se va închide după 25 de ani de emisie.

În acest context, Călin Georgescu, cel care era invitat periodic și care a fost trimis în judecată pentru fapte pe care le-a comis chiar la Realitatea Plus, a afirmat: „Temelia democrației este voința poporului, exprimată liber prin vot și protejată prin libertatea de exprimare și statul de drept. Evenimentele din 6 decembrie 2024, pe care mulți le consideră un atac la democrație, au continuat astăzi, 7 aprilie 2026, prin decizia de închidere a postului TV Realitatea Plus, cunoscută ca „Televiziunea Poporului”, și a postului de radio Gold FM – o măsură pe care o consider un abuz și o nedreptate periculoasă pentru valorile democratice fundamentale”.

Și a continuat: „Astfel de presiuni se adaugă unui șir de acțiuni care ridică semne serioase de întrebare asupra respectării regulilor democratice, inclusiv în contextul anulării alegerilor prezidențiale din 2024, fără probe clare și transparente”.

„Suntem deja percepuți, în sens negativ, de o parte a opiniei publice internaționale, ca o țară în care democrația a fost grav afectată în mileniul al treilea. Poporul, prin vocea și lacrimile lui, simte că nu mai contează pentru puterea de la București. Faptul că această decizie a fost luată chiar în Săptămâna Mare, când fiecărui om i se cere pocăință, cercetarea propriei conștiințe și să se ferească de asprime și de judecată nedreaptă, spune multe despre cei care o iau. Poate nu cunosc Legea lui Dumnezeu, dar fiecare o va cunoaște, mai devreme sau mai târziu”, a mai afirmat Georgescu.

După aproape 7 ani de funcționare, Consiliul Național al Audiovizualului a retras licența postului Realitatea Plus din cauza amenzilor neplătite din 2024. Este vorba de datorii de 605.000 de lei strânse din 28 de amenzi, conform paginademedia.ro. Cu toate acestea, televiziunea plătise amenzile primite în 2025.

Foarte important, vicepreședintele CNA, Valentin Jucan, și Monica Gubernat, membru CNA, au declarat pentru Libertatea că emisia Realității Plus va fi oprită zilele viitoare și au precizat că interdicția se aplică și pe net, adică pe YouTube și Facebook.

