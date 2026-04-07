Fostul internaţional Adrian Mutu a declarat că Mircea Lucescu, care a murit, marţi, la 80 de ani, a fost un punct de reper în fotbalul românesc și care a lăsat o moștenire imensă în spate.

„Nu l-am avut antrenor, dar poate e cel mai bun antrenor avut de România, care ne-a reprezentat cu brio şi cinste, A fost un punct de reper în fotbalul românesc, un antrenor cu A mare. Toţi ne uităm la el şi am dori să avem performanţele lui”, a declarat Mutu la Digisport.

Fotbalul românesc este în doliu. Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme grave de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Spitalul Universitar de Urgență București a anunțat oficial că Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30.





