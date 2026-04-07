Radiografia sistemului sanitar: Unde sunt medicii României?


Din ultimele date oficiale, trimise de Colegiul Medicilor din România (CMR), chiar de Ziua Mondială a Sănătății, marcată pe 7 aprilie, reiese o distribuție inegală a resursei umane, reflectând un dezechilibru semnificativ între mediul urban și cel rural. În timp ce Capitala și centrele universitare concentrează grosul specialiștilor, „deșerturile medicale” se extind în județele de la periferie.

Topul județelor cu cei mai mulți medici:

  • București: 15.343
  • Cluj: 4.166
  • Timiș: 4.111
  • Iași: 3.790
  • Dolj: 3.034

Județele aflate la limita subzistenței medicale (penurie critică):

  • Călărași: 254
  • Tulcea: 255
  • Giurgiu: 280
  • Ialomița: 379
  • Sălaj: 400

,,Provocarea sistemului nu mai este doar formarea medicilor, ci utilizarea inteligentă și echitabilă a resursei umane. România are medici, dar are nevoie de politici coerente pentru a-i atrage în zonele deficitare”, a declarat prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președinta CMR.

O nouă generație de 270 de medici rezidenți în sănătate publică se pregătește să devină „creierul” modernizării digitale, dar mulți dintre ei vor să părăsească România. Un studiu național recent dezvăluie un adevăr inconfortabil: 70% dintre acești tineri experți în sănătate publică iau deja în calcul exodul, din cauza birocrației și a lipsei posturilor.

Sănătatea Orală: Pilonul uitat al sănătății generale

Sănătatea nu poate fi privită fragmentat. Patronatul Stomatologilor din România (PMSR) atrage atenția că sănătatea orală este o componentă esențială a stării generale de bine, având un impact direct asupra alimentației, vorbirii și integrării sociale.

Realitatea din teren arată însă o schimbare necesară de paradigmă:

  • Impact sistemic: Afecțiunile orale netratate pot agrava boli sistemice existente.
  • Costuri în lanț: Lipsa prevenției duce la diagnostice târzii, tratamente complexe și costuri ridicate pentru pacienți.
  • Acces limitat: Finanțarea actuală nu susține eficient nevoile reale, accesul la servicii stomatologice rămânând limitat pentru o parte importantă a populației.

„Afecțiunile orale netratate nu rămân izolate. Acestea pot influența evoluția unor boli sistemice și pot contribui la agravarea unor afecțiuni existente. Din acest motiv, prevenția în stomatologie nu reprezintă doar o opțiune, ci o necesitate reală de sănătate publică,” a precizat prof.dr. Cristian Vlad, președintele PMSR.

 1 din 4 români are cel puțin un dinte lipsă. Aproape jumătate dintre români nu au ajuns la dentist în ultimul an, conform datelor ultimului Barometru al Stomatologiei din 2026. 

Un sfert dintre români spun că au avut nevoie de implant dentar în ultimele 12 luni. „România tratează mai ales efectele, nu cauzele. Faptul că un sfert dintre respondenți spun că au cel puțin un dinte lipsă arată cât de des ajungem în stadii avansate, în care nu mai vorbim despre o simplă plombă, ci despre reabilitare”, a precizat dr. Ionuț Leahu.

Potrivit PMSR este necesară o schimbare de paradigmă, astfel prevenția trebuie să devină un pilon real al politicilor publice în domeniul sănătății orale, prin programe dedicate, finanțare adecvată și măsuri aplicabile în practică.

În prezent, în sistemul stomatologic de stat în România: 80% dintre români plătesc totul din buzunar.

PMSR susține integrarea reală a sănătății orale în politicile publice prin programe de prevenție și o finanțare adecvată, oferind stabilitate cabinetelor membre într-un sistem în continuă schimbare.

Ghid de supraviețuire: Cum avem grijă de propria sănătate?

Tema Zilei Mondiale a Sănătății din acest an este: „Împreună pentru sănătate. Susținem știința”. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) subliniază că viitorul medicinei nu înseamnă doar tratarea bolilor, ci prevenirea lor prin știință. În ultimii 50 de ani, eforturile globale de vaccinare au salvat peste 154 de milioane de vieți. Dar vaccinarea este doar o parte a prevenției. Monitorizarea tensiunii arteriale și screeningul  transformă diagnosticele grave în afecțiuni gestionabile. Iar sănătatea începe cu deciziile noastre zilnice.

Experții OMS recomandă:

Bazează-te pe Știință: Nu te autodiagnostica pe internet. Pune întrebări medicului tău și alege tratamente bazate pe dovezi clinice, nu pe mituri.

Nutriție și Hidratare: Concentrează-te pe alimente integrale (fructe, legume, proteine slabe) și bea cel puțin 2 litri de apă zilnic. Reducerea sării și a zahărului este cea mai sigură cale de a preveni hipertensiunea și diabetul.

Mișcarea ca Medicament: 30 de minute de activitate fizică (mers pe jos, ciclism) îmbunătățesc inima, funcția cognitivă și densitatea osoasă.

Somn și Echilibru Mintal: Prioritizează odihna de calitate și tehnici de relaxare (mindfulness) pentru a combate stresul cronic care subminează sistemul imunitar.

25 de ani de televiziune devin istorie. Realitatea TV și Realitatea Plus, închise de CNA în 7 ani pentru nereguli financiare. Lista acționarilor care au fentat statul din 2001 încoace
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
