„În viață alergăm mult după reușite, după aplauze, după «mai mult». Dar, la final de zi, liniștea vine dintr-un singur loc: familia.

Succesul te poate ridica, te poate purta departe, dar familia e cea care te ține întreg. Ea e acolo când e zgomot și când e tăcere, când e lumină și când e greu. Restul sunt etape. Familia rămâne”, a fost mesajul transmis de Cătălin Măruță.

După 18 ani petrecuți zilnic în fața telespectatorilor, Cătălin Măruță a prezentat ultima ediție a emisiunii sale, marcând un moment profund emoționant în cariera sa. Finalul a fost încărcat de lacrimi, îmbrățișări și promisiunea unui nou început.

Într-un moment atât de important, Cătălin Măruță nu a fost singur. Soția sa, Andra, și cei doi copii ai lor, David și Eva, au fost prezenți în culise emisiunii de la PRO TV pentru a-l susține. Deși cei mici sunt rareori văzuți în ipostaze emoționante, mesajul transmis de tatăl lor în fața telespectatorilor i-a făcut să lăcrimeze.

În ultimele minute ale ediției finale, Cătălin Măruță a încercat să transmită un mesaj memorabil fanilor săi. A început hotărât, însă emoțiile l-au copleșit. Lacrimile și-au făcut apariția, iar prezentatorul nu a mai reușit să-și ducă discursul până la capăt. A fost un moment sincer, autentic, care a arătat cât de mult a însemnat pentru el această etapă profesională și legătura creată cu publicul de-a lungul anilor.

