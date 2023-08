În fiecare an, de ziua tatălui ei, Loredana Groza postează o fotografie nouă cu acesta și îi face urări speciale, în văzul tuturor fanilor ei de pe Facebook și Instagram. „La Mulți Tată!!!! Astăzi e ziua ta!! ???? 86 de ani!! ??❤️”, a scris ieri Loredana Groza.

Și a continuat: „E o minune în fiecare zi să te știu alături, să mă bucur de zâmbetul tău, de îmbrățișările tale, de poeziile tale, de minunatele tale cărți, de povețele tale, de dragostea ta!! E un motiv de mândrie pentru oricine care a ajuns la vârstă asta! Numai tu știi cum ai reușit.

Un domn trecut de 80 de ani îmi spunea de curând că pentru octogenari nu fiecare an, fiecare luna e o victorie împotriva timpului necruțător! Tot ce-ți doresc e să fii puternic și optimist în continuare, să treci cu grație peste orice obstacol și să fii mereu inspirat să ne poți scrie toate poveștile pe care vrei să le împărtășești oamenilor ! Te iubesc, te iubesc și iar te iubesc!!❤️❤️❤️❤️?? ~Lush”.

„La multi ani ?? sănătoși și frumoși alaturi de familia dragă și cei dragi! Vă îmbrățisam,cu drag!???”, „La mulți ani ! Multă sănătate și fericire alaturi de acest copil minunat! Este o ființă victorioasă care cu mândrie și demnitate știe să treacă peste orice!”, „La mulți ani și multă, multă sănătate și bucurii în fiecare zi”, i-au urat și fanii lui Vasile Groza.

Tatăl Loredanei Groza a făcut primele declarații despre divorțul ei de Andrei Boncea

Loredana renunțat la verighetă în urmă cu ceva ani, iar atunci au apărut zvonuri că ar fi divorțat de Andrei Boncea. Cei doi nu s-au mai afișat împreună de mult timp. Vedeta are 52 de ani și s-a căsătorit cu Andrei Boncea în 1998. Aceștia au împreună o fată.

În martie, Vasile Grozea, tatăl vedetei, un scriitor cunoscut, care și-a făcut debutul în domeniu cu o carte de povești, a mărturisit pentru Cancan, că fiica sa și fostul soț au o relație normală și că personal nici el, nici artista nu-s interesați unde s-a mutat acesta.

„Nu mă interesează unde stă el, nici pe ea nu o interesează. Relațiile dintre ei sunt normale, nu se pune problema de dușmănie întrei ei. Lucrurile merg bine, au un copil”, a spus acesta.

Vasile Groza a precizat că fiica lui, care arată extrem de bine la vârsta sa, nu are nicio operație estetică: „Loredana nu are nicio operație estetică. Dar așa e lumea, vorbește, nu ne deranjează ce se spune. Ea așa are constituția fizică, e la fel ca mama mea.

A murit la 83 de ani, dar arăta mult mai tânără. Doamne ferește, când le vezi pe unele cu asemenea sâni. Loredana are tot ce trebuie pentru un om frumos și talentat. Nu a alergat după așa ceva. Voce i-a dat Dumnezeu. Dar unele femei sunt invidioase. Dar dacă doi spun de rău, iar ceilalți de bine, e o balanță care atârnă în favoarea binelui”, a spus recent bărbatul.

