Mesajul lui TJ Miles înainte de a pleca la Survivor All Stars. Artistul a fost surprins pe aeroport, alături de Andreea Tonciu, Ana Porgras și Zannidache

„Sunt și voi fi alături de tine cu tot sufletul! Te voi susține oricând, oricum, necondiționat! Love you, TJ Milez!”, a fost mesajul iubitei lui Tj.

„Revelionul, anul ăsta, a fost unul scurt, că m-am pregătit de Survivor. Și, în același timp, au existat și niște obligații profesionale, cum ar fi evenimente și cântări. Dar avem norocul de Revelion, că orice ar fi, oriunde ar fi, îl facem împreună și asta este big blană, cap-coadă. În anul nou am intrat cu visele aliniate perfect, știm exact unde vrem să ajungem.

Atât timp cât suntem perseverenți și muncim pentru visele noastre, potențialul nostru e mare și știm că putem să facem tot ce ne dorim. Anul acesta este încă un an care o să ne aducă mai aproape de locul unde trebuie să ajungem în viitor.

Intrăm cu puterea atracției și legea manifestării în noul an, să luăm tot, cap-coadă, sus-jos! Și ce așteptări am de la seznul All Stars?! Să câștig tot, de aia plec la Survivor All Stars, să câștig, să vin cu trofeul acasă. Asta o să se întâmple acolo, asta este în mintea mea setat”, a declarat Faimosul TJ Miles înainte de plecarea la Survivor All Stars, potrivit Cancan.

Cine sunt concurenții de la Survivor All Stars

Din echipa Faimoșilor, în acest an, vor face parte: Zannidache (sezonul 2), TJ Milez (sezonul 3), Cătălin Moroșanu (sezonul 2), Jorge (sezonul 4), Jador (sezonul 2), Andreea Tonciu (sezonul 3), Roxana Nemeș (sezonul 2), Elena Ionescu (sezonul 1), Ana Porgras (sezonul 2) și Ștefania Stănilă (sezonul 4).

Tabăra albastră, a Războinicilor, va fi alcătuită din: Alex Delea (sezonul 3), Iancu Sterp (sezonul 1), Relu Pănescu (sezonul 3), Robert Moscalu (sezonul 4), Andrei Ciobanu (sezonul 1), Lola Crudu (sezonul 1), Ștefania Ștefan (sezonul 3), Alexandra Duli (sezonul 3), Maria Lungu (sezonul 4) și Maria Chițu (sezonul 1).

