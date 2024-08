Vedeta a spus că regretă că nu a luat această decizie mai repede și a lăsat lucrurile să decurgă de la sine. Marina Almășan a declarat că a fost cuprinsă și de un sentiment de milă.

„Acum sunt liniștită. Am un dispozitiv, e acolo undeva în poșetă. Am doar regretul că nu am luat mai de mult taurul de coarne. Mi-a fost și milă, pentru că s-a apelat și la chestiuni sentimentale și eu, în general, sunt un om milos.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Trebuia să îmi fie mai mult milă de mine. A fost și jena scandalului, am tot evitat estimând că se va întâmpla ceea ce s-a și întâmplat, n-am scăpat. (…) Dar nădăjduiesc că i-am găsit capătul și voi reuși să depășesc momentuș, încă mai am julituri pe suflet”, a declarat Marina Almășan, la Star matinal e pe val, potrivit Spynews.

„Sper să depășească și el momentul și chiar îi doresc tot binele din lume, pentru că vrând, nevrând i-am fost părtașă și la nefericiri, și fericiri și cumva mi-aș dori să știu că e bine și nu îmi poartă ranchiună”, a declarat vedeta.

Recomandări Mircea Drăghici, deputatul care în 2018 a golit conturile PSD, se pregătește pentru liberarea condiționată. Ce sume nejustificate a găsit instanța în averea lui

Marina Almășan s-a întors din vacanța pe care a avut-o în Germania, iar prima oprire a fost la secția de Poliție. Prezentatoarea de la TVR a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care explică faptul că a primit un „dispozitiv de monitorizare”, după ce a obținut ordin de restricție împotriva lui Georgică Cornu, fostul iubit.



Urmărește-ne pe Google News