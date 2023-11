„Da, ne-am împăcat. Alex s-a întors acasă acum zece zile, suntem împreună. De o lună tot vorbeam să ne împăcăm…. A insistat și el și mă bucur că mi-am dat seama că își dorește la fel de mult ca și mine această împăcare… Am luat totul de la 0. Amanta e moartă și îngropată, nu mai există”, a mărturisit Oana Zăvoranu pentru Cancan. De altfel, după ce bruneta și-a deschis sufletul și a zis că Alex s-a întors acasă, de zece zile, a transmis și el un mesaj.

Însă pe rețelele de socializare, Oana Zăvoranu a ținut să își arate sentimentele pe care le poartă partenerului. Așa că la secțiunea InstaStory, „Querida” a scris un mesaj simplu și clar: „Te iubesc!”.

Primul care a confirmat împăcarea a fost Alex Ashraf. Bărbatul susține că au ajuns la un numitor comun și s-a întors acasă. Au renunțat la divorț.

„Da, m-am împăcat cu diva, normal. Dar sunt împăcat cu Oana de mai mult de o lună. Dragostea întotdeauna învinge, ce pot să spun. Am avut o discuție, am vorbit în toată perioada asta amândoi, am ajuns la un numitor comun și ne-am împăcat. Simplu, am renunțat la divorț și sunt acasă lângă soția mea, definitiv și irevocabil. Mi-am retras acțiunea de divorț. Uite cum doi oameni care sunt îndrăgostiți și se iubesc cu adevărat se împacă și trec peste orice popas, orice obstacol”, a declarat Alex Ashraf, în cadrul unei emisiuni TV.