De Livia Lixandru,

La scurt timp după ce s-a aflat că au ajuns pe locul trei și că au părăsit competiția, interpreta a transmis un mesaj sincer pentru toți cei care i-au urmărit, dar și pentru soțul ei, care i-a suportat „crizele” în timpul show-ului.

„Ăștia am fost noi: sinceri, uneori prea sinceri! Am trăit cu tot sufletul experiență! Am învățat multe despre noi înșine și despre celălalt, dar cel mai important – ni s-a confirmat că putem trece peste orice greutate ÎMPREUNĂ! ❤ Ne-am dorit mult să jucăm finală mare dar “stelele au decis că pentru noi a fost mai importantă călătoria decât destinația.

“ Clișeu- adevăru e că am plâns cu muci, am mai înjurat de 5 ori și după m-am resemnat! ? Am luptat până la capăt cum am putut noi mai bine și ne bucurăm că am ajuns până în ultimul punct – Taipei! L-am văzut de sus, fericiți că am reușit! Am tras cu ultimele puteri și, în cazul meu, cu ultimii neuroni încă întregi!”, a zis artista pe Facebook.

Nu sunt perfectă, dar important e că recunosc asta

De semenea, Adda a avut un mesaj pentru Cătălin, soțul ei. I-a mulțumit acestuia pentru tot și a ținut să precizeze că este o norocoasă pentru că îl are alături.

Recomandări Autoritățile române explică ce au făcut în cazul româncei care a dat în judecată statul danez după ce acesta i-a luat fiul

„Îți mulțumesc, Cătălin, că mi-ai fost și îmi ești sprijin mereu! Sunt o crizadda cu gură mare care urlă și te supără, dar care uită în 5 minute ce a zis și nu mai știe cum să te împace. Dar eu am inima la fel de mare precum gură! Promit! Sunt o norocoasă că te am da și tu ești norocos.

O nebună mai mare nu găsești, iar cu mine nu o să te plictisești niciodată. Și la 80 de ani eu o să fac mișto de ține! Dar și tu de mine că știi că nu mă supăr! O să radem până o să ne zboare protezele, iar nepoții noștrii o să zică că suntem pe ciuperci! ??? Te iubesc cel mai mult pe ține și pe Alexutu nostru!

Am promis “La bine și la rău” și așa a fost și în Asia Express. Ne-am ridicat unul pe celălat când am căzut. Și, da, tu m-ai ridicat de cele mai multe ori!

Nu sunt perfectă, dar important e că recunosc asta și că îmi dau tot interesul să fiu mai bună, să corectez ce e rău și să păstrez ce e bine. Sunt mândră de noi! Și pentru ultima oară —-IUBIREEEEE, TE IUBESC ÎN !#%@ MEA!!! ❤❤❤ @rizea_catalin88”, a mai scris Adda pe contul de Instagram.

