Croitoreasa care i-a cucerit pe jurați cu talentul ei a reușit să ajungă la inimile oamenilor, astfel că în urma voturilor date de aceștia, vineri seara, 31 mai, tânăra a plecat acasă învingătoare.

„Putere! Asta am simțit aseară (n.r.: vineri, 31 mai). Și am simțit-o prin toți porii. V-am simțit pe toti alături de mine și asta m-a ajutat să fiu prezentă și să dau totul. Am simțit că este responsabilitatea mea să nu vă dezamăgesc, că este responsabilitatea mea să vă reprezint pe voi și trăirile voastre. Mă înclin de milioane de ori și vă mulțumesc de tot atâtea ori” ,a scris Ana Maria Pantaze, pe contul personal de Facebook.

Croitoreasa-cântăreață a cucerit publicul cu vocea ei, iar povestea acesteia de viață nu este deloc una ușoară. Ea trăiește din salariul modest de croitoreasă. De câțiva ani buni însă, ea și-a dezvoltat pasiunea pentru muzică și a început să cânte la karaoke cu prietenii.

