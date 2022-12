„Mi-am primit cadoul de Crăciun: să o văd pe Andra fericită, strălucind pe scena Operei Naționale, după ce a repetat și a lucrat la acest spectacol minunat atâtea săptămâni!

Astăzi are loc al doilea spectacol din București, urmează apoi pe 10 și 11 decembrie la Bacău și pe 23 decembrie la Cluj. Eu și David le-am dat flori fetelor, Andrei și Evei, nu am cântat, dar credeți-mă că am avut și noi emoții mari în culise”, a scris Cătălin pe Facebook.

Andra și Eva Măruță au cântat împreună la concertul de Crăciun susținut de artistă la Opera Română. Micuța în vârstă de doar 7 ani a fost adorabilă.

„Acum trei ani am cântat pe această scenă, avea patru ani, acum are șapte ani. Atunci când ea va crește mare sper ca ea să mă invite la concertele ei”, a spus Andra, potrivit Click.

Eva Măruță a postat pe contul de socializare un clip, alături de care a scris un mesaj emoționant pentru mama ei.

Totodată, micuța speră să mai cânte împreună cu Andra și cu alte ocazii. „A fost magic! Mai vreau să cânt alături de mama mea! Te iubesc!”, a scris Eva.

