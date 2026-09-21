Alina Pușcău, în vârstă de 44 de ani, este grav bolnavă și luptă cu toate puterile pentru a învinge cancerul, boala cruntă care i-a dat viața peste cap. Vedeta a transmis un mesaj tulburător, înainte de cea de-a treia ședință de chimioterapie, tratament pe care îl urmează în America. Până acum, medicii nu i-au dat nicio veste cu privire la evoluția cancerului la sân, astfel că nu se știe dacă tratamentul dă sau nu rezultate.

Fotomodelul urmează un tratament împotriva cancerului în Statele Unite ale Americii, iar efectele chimioterapiei și imunoterapiei îi pun la grea încercare organismul. Recent, chiar în timp ce se îndrepta spre spital, vedeta le-a transmis un mesaj celor care îi sunt alături și a recunoscut că există momente în care simte că nu mai poate.

„Vreau să vă spun că vă mulțumesc din suflet pentru mesaje. Multă lume se roagă pentru mine. Un prieten s-a dus în Grecia și s-a rugat pentru mine și îi mulțumesc pentru acest gest. Sunt superfericită că Olga va veni la mine, să mă viziteze. Abia aștept să o văd și să o îmbrățișez. Acum sunt în drum spre spital să fac intervenția de chimio- și imunoterapie. O fac odată la 3 săptămâni. Nu o să fie așa ușor. Zece zile sunt complet…nu mai știu de mine. Nu mai am lumină în mine. Sunt foarte jos.

Nu este ușor, este greu. Vreau să le încurajez pe femeile care trec prin această situație. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Să mergem cu Dumnezeu înainte și o să fie bine”, a declarat Alina Pușcău pentru Spynews TV Live.

Olga Barcari a obținut viza de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Decizia vine într-un moment extrem de sensibil, fosta concurentă de la „Asia Express” pregătindu-se să își viziteze una dintre cele mai bune prietene, pe Alina Pușcău, care traversează o perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății.