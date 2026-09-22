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A îndreptat din greșeală camera telefonului spre un obiect uitat de 10 ani pe terasă și a devenit negru, în Anglia: „Am sunat la Urgențe”

Mihai Toma
Mihai Toma
Jurnalist
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Bombă nemțească
Stanley Green, un pensionar din Kemsley, a păstrat un obiect pe veranda casei sale fără să știe că era o bombă nemțească. Sursa foto: Gettyimages
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Stanley Green, 61 de ani, un ornitologist pensionar din Kemsley, Kent, Anglia, a descoperit că un obiect metalic păstrat de 10 ani era o bombă germană. Identificat cu AI, explozibilul a necesitat o intervenție de urgență, a relatat The Mirror.

Un bunic din Kemsley a fost șocat să afle că obiectul metalic pe care îl păstra de 10 ani în veranda sa era, de fapt, o bombă incendiară germană.

Stanley Green a descoperit obiectul în timpul unei sesiuni de detectare a metalelor, însă abia recent a aflat natura periculoasă a acestuia cu ajutorul inteligenței artificiale.

Stanley a găsit obiectul cu o lungime de 15 centimetri în urmă cu un deceniu, dar l-a uitat pe un raft din verandă după ce a suferit un atac de cord.

Abia pe 7 septembrie, din curiozitate, a folosit aplicația Google Lens pentru a identifica obiectul.

Nu știam că era o bombă. Mă gândeam să o topesc pentru plumb, așa că mă bucur că am verificat înainte”, a declarat Stanley.

Aplicația de inteligență artificială a identificat obiectul ca fiind o bombă incendiară germană și a emis un „avertisment critic” de a nu o atinge și de a suna imediat la serviciile de urgență.

Stanley și familia sa au contactat poliția, care a sosit la fața locului în aproximativ 30 de minute.

„Polițiștii au privit obiectul și au ieșit imediat afară. Am fost evacuați din casă - eu, soția mea, fiul nostru și un vecin”, a adăugat Stanley.

Vecinii au fost și ei surprinși de desfășurarea de forțe. Nyasha a povestit că întoarcerea sa de la poștă a coincis cu sosirea armatei.

„Când a sosit duba cu inscripția «bomb disposal», am realizat gravitatea situației”, a spus aceasta.

Bomba a fost transportată de echipa de geniu a Regimentului 11 de Eliminare a Dispozitivelor Explozive la doar câteva minute distanță, în apropiere de Bramblefield Lane, unde a fost detonată în siguranță.

Un alt vecin a declarat că „am auzit două explozii. A doua a fost foarte puternică. A fost o experiență ciudată”.

Iar Marni Cockwell, o altă vecină, a completat: „Mi-a spus că a găsit o bombă, iar eu am râs, crezând că glumește. Dar când au venit polițiștii să ne evacueze, am realizat că era serios. E înfricoșător să te gândești că am trăit alături de așa ceva atât de mult timp fără să știm”.

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Tags: Inteligenta artificiala Marea Britanie Anglia Al Doilea Război Mondial
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