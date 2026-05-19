„Voiam să devin sfânt”

„Mai mult: voiam să devin sfânt. Copil fiind, eram stăpânit de un misticism puternic. Mă impresionau iconițele cu Gerardo Maiella, care a fost beatificat la sfârșitul anilor 1800, un tip pe jumătate nebun care a fugit de acasă coborând pe fereastră cu ajutorul unui cearșaf, lăsându-i o notă mamei sale: „Mamă, iartă-mă, mă duc să mă fac sfânt”», a povestit actorul italian, potrivit Oggi.

„La piovra” a făcut furori în anul 1992, atunci când a fost lansat în România. Printre personajele de neuitat ale serialului italian s-a aflat și Michele Placido, actorul care a jucat rolul comisarului Corrado Cattani.

Michele Placido, alias comisarul Corrado Cattani, împlinește azi 80 de ani. Foto: Getty Images.

Rolul care l-a făcut celebru

Michele Placido este bărbatul care a frânt inimile telespectatoarelor din toată lumea. El a apărut în câteva filme TV din anii 1970, dar în anul 1983 a primit rolul care l-a făcut celebru, cel al comisarului de poliție ce investighează Mafia în serialul Caracatița, de Damiano Damiani.

După succesul avut în serial, el a mai apărut și în alte filme și producții de televiziune, printre care într-un film semibiografic despre Giovanni Falcone și Lultimo padrino.

Actorul, în vârstă de 80 de ani, a fost căsătorit cu actrița Simonetta Stefanelli de care a divorțat în 1994, iar din anul 2012 a luat-o de nevastă pe actrița cu care avea o relație de 10 ani, Federica Vincenti, potrivit libertateapentrufemei.ro.







