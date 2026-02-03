Mihaela Bilic, unul dintre cei mai apreciați medici nutriționiști din România, atrage atenția asupra riscurilor asociate consumului de băuturi îndulcite, mai ales a dozelor de suc, și recomandă variante fără zahăr.

Pe rețelele de socializare, specialistul a explicat că sucurile dulci păcălesc organismul: creierul nu percepe caloriile conținute de acestea și le tratează la fel ca apa. Astfel, consumul de băuturi îndulcite poate adăuga calorii „ascunse” în dietă, fără ca oamenii să fie conștienți de ele.

„Pun pariu că nu v-ați gândit niciodată că într-o doză de suc se pot afla aproximativ zece cubulețe de zahăr. Cine bea un pahar de suc și spune apoi: «Vai, ce suc bun și ce prăjitură delicioasă am mâncat?» Nimeni. Și e normal să fie așa. Creierul nostru nu știe să «numere» caloriile venite din suc. El percepe sucul ca pe apă.

Dar ce înseamnă zece cubulețe de zahăr într-o prăjitură? Înseamnă cinci bucăți de prăjitură pe care le puteți mesteca, savura și conștientiza.

Recomandarea mea este simplă: mâncați zahărul din prăjitură și beți suc zero, fără zahăr. În felul acesta le puteți avea pe amândouă, pentru același număr de calorii”, a explicat medicul nutriționist. Ea recomandă înlocuirea dozei de suc cu una fără zahăr și, astfel, se poate consuma, spre exemplu, o prăjitură fără a crește aportul caloric total.

Cât zahăr este recomandat să mâncăm pe zi

Nutriționistul a amintit și de obiceiurile de început de an, când mulți aleg să renunțe la dulciuri și alcool. În această perioadă, este recomandat să nu depășim 30 de grame de zahăr pe zi, echivalentul a 6-8 pliculețe, pentru a menține o alimentație echilibrată și sănătoasă.

„Ianuarie este luna în care renunțăm la consumul de alcool sau de zahăr. Ei bine, eu nu vreau să renunțați, vreau doar să știți că doza recomandată zilnic de zahăr este de 25-30 de grame, adică 6-8 cubulețe de zahăr, asta în toată mâncarea pe care o consumăm”, a spus dr. Mihaela Bilic.

Mesajul Mihaelei Bilic este unul clar: alegerea băuturilor fără zahăr și controlul aportului caloric sunt pași esențiali pentru sănătate, iar conștientizarea cantității de zahăr consumată poate preveni numeroase probleme metabolice.

