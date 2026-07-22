„Ce-și doresc femeile? Să rămână tinere, frumoase și sănătoase! Aflați că se poate prin ajustarea dietei. Un studiu prospectiv făcut pe femei cu vârsta între 40 și 65 ani a demonstrat că instalarea menopauzei poate fi întârziată cu până la 3,3 ani dacă consumăm legume proaspete și pește gras”, a spus Mihaela Bilic.

„The UK Women Cohort Study a urmărit obiceiurile alimentare a peste 35.000 femei timp de 6 ani. Concluzia? Dieta vegetariană și consumul unor cantități mari de carbohidrați de tipul orez, paste făinoase sau pâine grăbește instalarea menopauzei cu 1,8 ani. La polul opus, consumul zilnic de legume și ulei de pește au efecte miraculoase în menținerea sintezei de hormoni sexuali feminini”, mai spune vedeta.

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„Îmbătrânirea înseamnă oxidare, iar ovarele sunt și ele supuse acestui fenomen. Cine se poate opune «ruginirii» noastre din interior? Vitamina C și antioxidanții din legume, alături de acizii grași esențiali Omega 3 din pește!

Organismul uman nu poate sintetiza vitamina C, ea trebuie adusă din alimentație. La fel și pentru acizii grași Omega 3… de aceea se numesc esențiali! Sinergia dintre Omega 3 și antioxidanții din legume neutralizează radicalii liberi responsabili de îmbătrânire și îmbolnăvire.

Prezența de polifenoli vegetali în tubul digestiv protejează grăsimile Omega 3 de oxidare și permite trecerea în circulație a unor molecule de acizi grași cu eficiență crescută. Legume și ulei de pește, ăsta pare a fi secretul tinereții fără bătrânețe!”, a încheiat medicul nutriționist.

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