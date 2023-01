Mădălin Ionescu și Mihaela au divorțat în primăvara lui 2011, după 14 ani de mariaj, cei doi copii ai lor ajungând în grija tatălui. Prezentatorul TV și-a refăcut viața alături de Cristina Șișcanu.

„Albă ca zăpada”, a scris Mihaela Coșerariu la descrierea fotografiilor. Fosta soție a lui Mădălin Ionescu a purtat un costum de baie alb și a stat direct cu picioarele în zăpadă. Ea nu are nicio reținere în a poza în ipostaze îndrăznețe. Toate fotografiile sunt încărcate apoi de Mihaela Coșerariu pe rețelele de socializare.

Mihaela Coșerariu s-a recăsătorit

Mihaela Coșerariu, fosta soție a lui Mădălin Ionescu, s-a căsătorit. La 11 ani de la divorțul de prezentatorul TV, Mihaela a ales să facă din nou pasul cel mare. Anunțul a fost făcut chiar de ea, pe una dintre rețelele de socializare.

„Luni este o zi drăguță pentru o nuntă”, a scris fosta soție a lui Mădălin Ionescu pe Facebook. Mihaela Coșerariu a anunțat că s-a căsătorit cu Cătălin Șerbănescu și a postat mai multe fotografii din ziua respectivă, potrivit Unica.ro. Evenimentul a avut loc în Veneția de Sus, un sat în comuna Părău din județul Brașov.

Cum s-au cunoscut Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu

Când l-a cunoscut pe Mădălin Ionescu, el era prezentator la „Acces direct”, iar ea era reporter. Inițial l-a admirat profesional, iar ulterior s-a îndrăgostit de el. Cristina Șișcanu mărturisește că i-a fost teamă la început să aibă o relație cu prezentatorul, pentru că se gândea la statutul lui.

„Pe Mădălin l-am cunoscut la «Acces direct». Eu eram reporter special și PR-ul emisiunii. M-a fascinat din prima clipă, dar nu am îndrăznit să mă gândesc altfel la el, decât ca la un admirabil profesionist. Avea o uluitoare capacitate de muncă și o creativitate ieșită din comun. Relația cu el a fost o explozie, o descătușare din prima clipă. Mi-am reprimat orice atracție față de el până în clipa în care, după un an și ceva, el mi-a mărturisit ce simte față de mine. A fost un șoc. Rămăsese singur cu fata lui, Ștefania. Toată redacția știa prin ce trece. Ne anunțase pe toți cu luni bune înainte, dar tot nu am îndrăznit să sper la mai mult. Relația cu el a fost o explozie, o descătușare din prima clipă. Prima piesă pe care mi-a dedicat-o a fost «To the moon and back», a celor de la Savage Garden și, credeți-mă, așa a fost!”, a declarat Cristina Șișcanu, pentru Fanatik.

