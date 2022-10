Mihaela este prima soție a lui Cristi Borcea, femeia cu care omul de afaceri are trei copii, doi băieți și o fată. După divorț, fostul acționar de la Dinamo a avut încredere să lase toate afacerile familiei în mâinile ei.

La 11 ani de la despărțirea de Cristi Borcea, Mihaela a vorbit despre familia ei. Fosta soție a omului de afaceri a spus ce pasiuni au cei trei copii ai săi. Deși cei trei copii au trecut de vârsta majoratului, ea este foarte atentă cu ei.

„Copii mari, sunt probleme pe măsură. Nu pot să spun că mai sunt la nivelul cum erau când erau mici, nu mai sunt atât de ocupată și cu această problemă, dar chiar și acum când sunt mari, au nevoie de sfaturi, au nevoie, chiar dacă sunt mari, trebuie să îi mai cerți uneori, că așa e bine ca să îi poți aduce pe linia dreaptă și să nu facă greșeli. Să îi învăț să preia din afacerile noastre și să conducă, așa cum o facem și noi, cu mână de fier”, a spus Mihaela Borcea la Xtra Night Show.

Fosta soție a lui Cristi Borcea și-a implicat băieții în afacerile familiei, în timp ce fiica ei, Melissa, își dorește să urmeze o altă carieră. Tânăra își dorește să fie arhitect sau designer.

„Deja cei doi băieți merg pe urmele noastre și paralel cu școala au intrat deja și în business, au început să ne ajute, peste tot pe unde avem afaceri, iar Melissa ce să spun, școală și urmează o altă direcție, cea de arhitect, designer, încă nu știm, dat toți trei au înclinații către afaceri”, a mai spus Mihaela Borcea.

„Am primit foarte multe lovituri de-a lungul vieții”

Să aibă atât de multe afaceri pe mână și atât de multe responsabilități, fosta soție a lui Cristi Borcea recunoaște că nu este ușor deloc.

„Este foarte greu, tot timpul apar chestii la care nu te aștepți, pe care trebuie să le rezolvi imediat și poate știi, poate nu știi. Te confrunți cu foarte multe lucruri grele, dar eu sunt obișnuită, toată viața m-am confruntat cu lovituri și cu foarte multe încercări și pot să spun că, ca și antreprenor am deja foarte multă experiență în spate, conduc hotelul de peste 10 ani. Am primit foarte multe lovituri de-a lungul vieții și am avut foarte multe încercări, aproape de a-mi pierde viața. Mai mult de atât nu cred că există. Am trecut peste iar acum, ultima, e recentă. După un proiect foarte greu, mi-am neglijat puțin sănătatea, imunitatea am avut-o la pământ, m-a lovit un Covid, nu am știut, nu l-am tratat, odată cu asta mi-am rupt și glezna, chiar înainte de a pleca în vacanță”, a spus Mihaela Borcea.

De ceva timp, Mihaela și-a refăcut viața și este destul de discretă cu relația pe care o are. Ea a mărturisit că a păstrat o relație civilizată cu Cristi Borcea, mai ales că au copii și afaceri împreună.

„Vorbim frecvent. Avem copii împreună, și afaceri, Avem o relație civilizată, cum este normal și firesc”, a spus aceasta.

