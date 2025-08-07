Mihaela Rădulescu a postat pe rețelele de socializare un mesaj profund emoționant însoțit de imagini nemaivăzute cu regretatul său partener, Felix Baumgartner, la doar câteva săptămâni după tragicul accident care i-a curmat viața celebrului sportiv.

Felix Baumgartner, fost parașutist și aventurier de renume internațional, a încetat din viață pe 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident de parapantă petrecut în Porto SantElpidio, Italia.

Mesajul emoționant transmis de Mihaela Rădulescu

Într-o postare încărcată de dor, iubire și recunoștință, Mihaela a împărtășit cu publicul momente intime din viața lor, subliniind legătura profundă pe care au avut-o și sprijinul necondiționat oferit unul altuia.

„«Mergând prin soare… Pune-ți un zâmbet pe față ca și cum nimic nu ar fi în neregulă… Gândește-te la momentele frumoase…»

Am făcut din acest bărbat cel mai fericit om din lume, iar el a făcut același lucru pentru mine.

Țintește către acest tip de iubire, țintește către a cânta mereu împreună, țintește către acel singur lucru care contează cel mai mult în viața oricui – IUBIREA pentru persoana cu care îți împarți viața. Asta e cea mai ușoară cale către fericire.

Uneori, unii prieteni, străini, chiar și familia, nu vor înțelege niciodată. Dar asigură-te că nu-ți va păsa niciodată de ceea ce cred ceilalți. Asigură-te că vei continua să cânți, să te bucuri, să construiți o viață împreună și să mențineți acea iubire vie până la capăt.

Eu o voi face, pentru tot restul drumului meu în viață.

Acest bărbat perfect merită toată dragostea și respectul pe care l-a oferit tuturor, inclusiv celor care nu l-au înțeles niciodată”.

Mihaela Rădulescu a promis că îi va onora memoria lui Felix Baumgartner

În încheiere, Mihaela a promis că îi va onora memoria și iubirea necondiționată pentru tot restul vieții. „Voi lupta pentru tine, iubirea mea. Așa cum am făcut-o mereu. Așa cum și tu ai făcut-o pentru mine.

Și voi fi acolo pentru fiecare dintre prietenii mei minunați și prietenii tăi minunați care au fost alături de mine, din respect și iubire pentru tine.

Va urma”, a scris Mihaela Rădulescu pe rețelele de socializare.

Această declarație vine într-un moment delicat pentru Mihaela Rădulescu, care pe 3 august a împlinit 56 de ani – o aniversare trăită în tăcere și durere, fără omul iubit alături. Cu un an în urmă, Felix îi făcuse o urare emoționantă, care rămâne acum o amintire prețioasă pentru vedetă.

