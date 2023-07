Cu o carieră impresionantă în lumea modei, Mihai Albu dezvăluie detalii mai puțin cunoscute despre drumul său către succes.

Acesta și-a deschis sufletul și a povestit despre perioada studenției, când a trăit din salariul mamei sale din cauza unei situații financiare dificile în care se afla. Acele momente l-au determinat să lucreze intens la brandul Mihai Albu și să creeze piese unice.

„Încă din timpul facultății, pentru că am avut o situație mai precară acasă, trăiam doar din salariul mamei… Așa am suferit pe chestia asta și atunci am lucrat foarte mult la brandul Mihai Albu, când nu le-a mai fost rușine femeilor să poarte o piesă pe care scrie un nume românesc”, spune Mihai Albu.

„Am deschis ușa și m-au anunțat că a murit tata”

Pe lângă aceste confesiuni despre cariera sa, Mihai Albu face o dezvăluire dureroasă legată de pierderea tatălui său. La doar 16 ani, a primit vestea tragică că tatăl său a suferit un infarct pe stradă și a încetat din viață. Acest moment a reprezentat o traumă profundă, dar l-a învățat și să privească viața cu determinare și să aprecieze fiecare moment al acesteia.

„Într-o dimineață, pe la ora 5:30 a sunat Miliția la ușă. M-am trezit, am deschis ușa si m-au anunțat că a murit tata. Vă dați seama, la 16 ani, a fost un șoc… A făcut infarct pe stradă”, a povestit Mihai Albu despre modul în care a aflat vestea morții tatălui său.

