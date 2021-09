Mihai Bendeac a avut nevoie de îngrijiri medicale la „iUmor”. Actorului i s-a făcut rău

Delia a postat un filmuleț în care cadrele medicale stăteau în jurul actorului și încercau să-l liniștească. Lui Mihai Bendeac i s-a făcut rău la filmările „iUmor”.

Delia Matache l-a surprins pe comediant într-o filmare, în timp ce i se lua tensiunea. Acesta se uita îngrijorat și tăcut spre medici, așteptând să afle ce i se întâmplă.

În urmă cu ceva timp, Mihai Bendeac a mărturisit că a învățat să trăiască cu depresia și că a trecut multe dintre testele la care aceasta l-a „supus” de-a lungul timpului.

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste.

Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre cei care se lovesc de așa ceva”, a dezvăluit actorul pentru VIVA!.

Citeşte şi:

Școala a început fără ei. Tribut pentru 11 dascăli români morți în pandemie

Au atras clienții cu contracte la preț fix timp de un an pentru curent și gaze, apoi au dublat prețul. Explicațiile Restart Energy

Cum a folosit Valencia Inteligența Artificială pentru a zdrobi coronavirusul

PARTENERI - GSP.RO Măsuri drastice la nunta Simonei Halep » Incredibil ce interdicții au primit cei 300 de invitați

Playtech.ro Soț și șoție, ajunși la Urgențe după ce au băut apă plată la sticlă. Ce conținea lichidul: „Aveam tot corpul amorțit, tremuram”

Observatornews.ro Bunica Emmei Răducanu, declaraţii în premieră pentru Observator: N-am mai văzut-o de doi ani, dinainte de pandemie

HOROSCOP Horoscop 15 septembrie 2021. Taurii sunt mai reci astăzi, afișează o dezamăgire pe care cei din jur nu o vor înțelege

Știrileprotv.ro Lipsă de muncitori pe șantierul autostrăzii Sibiu - Pitești. „Nu vor să muncească”. Salariile uriașe cerute de meseriași

Telekomsport EXCLUSIV | Unul dintre invitaţii de la cununia Simonei Halep a rupt tăcerea. Dezvăluiri inedite

PUBLICITATE INTERVIU cu Alin Puiu, Antreprenor/CEO AltKFC: “AltKFC este un concept revoluționar de restaurant”