De Livia Lixandru,

Adrian a urcat pe scenă împreună cu câinele său, Hurricane, cãci în prezent se ocupă cu dresajul canin despre care îl descrie chiar el: „Nu l-aș considera dresaj, dog coach ține de tot ce este comportament canin, pregătire fizică și educare”.

Jurații, dar și prezentatorii, au fost impresionați până la lacrimi de legătura dintre concurent și Hurricane. Delia a recunoscut că „a fost de departe cel mai frumos moment de la iUmor”, iar Cheloo a spus “mă sperie ideea de a avea un câine atât de deștept în casă”.

Dan Badea a fost uimit de Hurricane și avea ochii în lacrimi la finalul momentului pregătit de Adrian Stoica.

„Mai sunt și momente inexplicabile la iUmor, nu știu ce m-a făcut să am starea asta, ce anume mi-a transmis”.

Mihai Bendeac a rămas atât de impresionat de ceea ce a văzut pe scenă, încât nici nu și-a găsit cuvintele când s-a ajuns la momentul de jurizare: “Mi-a plăcut foarte mult, dar nu pot să vorbesc acum, o să fac asta la testimoniale”.

