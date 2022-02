Mihai Bendeac a primit un portofel de ziua lui. A avut un șoc atunci când a văzut câți bani era în el

„Pe 16 februarie, atunci când a fost ziua mea, am jucat într-un spectacol și am primit câteva cadouri. Dar pentru că am rămas după în oraș, m-am gândit să las cadourile la teatru. M-am dus la portar și astăzi le-am luat. Și, printre altele, am primit un portofel. Băi. voi știți că atunci când dăruiești un portofel… e o tradiție din asta românească, să lași niște bani în portofel. 5 lei, 10 lei.

Am trăit o experiență suprarealistă, pentru că astăzi m-am uitat în portofel și în portofel… Persoana care mi-a dăruit portofelul mi-a lăsat 20 de milioane.

Nu reușesc să-mi aduc aminte cine mi-a dat acest portofel. Era într-o cutie și, în mod simbolic, erau 20 de milioane. Cadoul cred că era, de fapt, această sumă. Și pentru că nu avea unde să-i pună, într-un plic, mi-a cumpărat și un portofel”, a spus Mihai Bendeac pe contul său de Instagram, citat de Cancan.

Ce sune Mihai Bendeac despre oferta primită din partea Pro TV

„Niciodată nu aș putea să fiu așa cum sunt eu la Pro TV. Mă refer la mine ca și persoană, la mine ca și artist. Acum un an de zile și anul ăsta, am fost contactat pentru ”Românii au talent”.

Și anul acesta… am primit un argument care mie, în primă instanță, mi s-a părut valid. Că Pro TV-ul ar avea nevoie de un pic de nebunie. Și eu le-am spus că nu își pot închipui, de fapt, ce înseamnă această nebunie”, a spus Bendeac în podcastul lui Cătălin Măruță.

„Și dacă ar fi încetat contractul cu Antena 1, ai fi plecat?”, l-a întrebat Măruță

Mihai Bendeac: În momentul ăsta? Nu!”, a fost discuția între Mihai Bendeac și Cătălin Măruță.

GSP.RO Omul care a prezis din 2015 ce e va întâmpla în Ucraina. După ani de zile de avertisment, toată lumea îi spune "ai avut dreptate!"

Playtech.ro ȘOC! Putin se va apropia de România? Franța a publicat următoarea țară de pe lista lui

Observatornews.ro Soldaţi ruşi, luaţi la mişto de un ucrainean, după ce tancul lor a rămas fără combustibil. "Vă tractez înapoi în Rusia?"

HOROSCOP Horoscop 26 februarie 2022. Balanțele caută sprijin acolo unde nu-l pot găsi, la cei care sunt la fel de neliniștiți ca și ei

Știrileprotv.ro Străzile din Kiev au devenit adevărate „capcane” pentru soldații ruși. Chiar și femeile au pus mâinile pe arme și își apără Capitala

Telekomsport FOTO! Fiica unui oligarh rus a izbucnit pe net după războiul din Ucraina. Ce a putut să scrie despre Vladimir Putin

PUBLICITATE MODIVO - Cheia iubirii de sine