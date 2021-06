Mihai Bendeac, despre motivul pentru care este singur. „Este foarte greu pentru o femeie să fie lângă mine”

„Mă simt foarte bine în această ipostază, dar am și niște momente în care mă uit în jur și mă întreb dacă sunt bine unde sunt, dacă nu cumva am nevoie de altceva. Am fost extrem de afectat în relația cu femeile.

Nu mai am niciun pic de răbdare. Acum un an jumate m-am îndrăgostit, dar este foarte greu pentru o femeie să fie lângă mine, căci eu am nevoie de foarte multe momente de singurătate”, a declarat Mihai Bendeac pentru Antena Stars.

„Primul lucru la care mă uit la o femeie este modul în care se raportează la cei care oferă servicii.

Eu cred că acolo vezi cu adevărat caracterul unui om. Dacă vrei să cunoști pe cineva întreabă doamnele de la curățenie despre acel om. Asta urmăresc cel mai mult la oameni și cred că asta ne definește cu adevărat”, a mai adăugat Mihai Bendeac.

Mihai Bendeac, în lupta cu depresia

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea.

Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste”, a declarat Mihai Bendeac, potrivit VIVA!



