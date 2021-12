De Crăciun, Mihai Bendeac s-a filmat pe bloc într-o ipostază complet neașteptată, dezbrăcat pe jumătate, pentru o cauză umanitară. Mai exact, pentru o fundație care ajută tinerii să aibă acces la Educație, Sănătate și Dezvoltare Emoțională echilibrată, notează antena3.ro.

„M-am pus în această condiție semi-penibilă acum, cu ocazia Crăciunului”

Actorul, care poartă perucă neagră pe cap, fustă tutu, iar în brațe are un ursuleț, e convins că prin acest mod va reuși să atragă atenția asupra sa și asupra cauzei umanitare pe care o susține. Cățărat pe bloc, în seara de Crăciun, Mihai Bendeac a transmis: „Fraților, sunt pe bloc, mi-e frig de înnebunesc, în ultima lună am făcut eforturi disperate să slăbesc, pentru că începusem să mă îngraș, am dat jos câteva kilograme.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

M-am îmbrăcat în această fustă penibilă, m-am pus în această condiție semi-penibilă acum, cu ocazia Crăciunului… Ideea este în felul următor. Dacă eu m-am pus în această condiție de a mă îmbrăca în tutu, cu un ursuleț în mână și cu o perucă pe cap, puteți face și voi un efort de a da un follow paginii de Instagram Fundația Metropolis”, a spus actorul.

„M-am chinuit rău, fraților”

Mihai Bendeac își promisese în urmă cu ceva vreme că va realiza de Crăciun o ședință foto dezbrăcat și pentru a se motiva, pentru a slăbi. Spune că luase mai multe kilograme în greutate și își dorea neapărat să slăbească. Doar trei kilograme a reușit să dea jos. „M-am chinuit rău, fraților! M-am abținut de la multe lucruri. Problema este că mereu intervenea câte ceva. Ba zile în care aveam de scris și niciun drive, deci, pentru antrenament, ba un turneu unde am mâncat din benzinării și am turnat alcool în mine după spectacole, acoperind pătrățele pe care tocmai începusem să le formez… Etcetera… Etcetera… Per total, am reusit să slăbesc trei kilograme. Dar am eșuat în a arăta “țiplă”.

Îmi venea să plâng uneori… M-am abținut de la multe pofte alimentare, așa cum am făcut de când mă știu dar am dus în extrem treaba asta. Însă ce construiam în 3-4 zile, dărâmam în alte 2-3 în care nu mă antrenam căci trebuia să fiu în vibe-ul de scris. Da, AM EȘUAT! Nu arăt ca în reviste. Voi arăta! Nu arăt nici oribil la cei aproape 39 de ani”, a mai transmis el pe Instagram.

La 16 ore de la postare, clipul publicat de Mihai Bendeac a strâns aproximativ 60.000 de vizualizări și peste 70 de comentarii.

PARTENERI - GSP.RO Un străin, sosit în România. Reacția lui când a ajuns la Suceava: „N-am pomenit așa ceva în viața mea”

Playtech.ro ȘOC! Previziunea sumbră a lui Sorin Ovidiu Vântu la final de 2021: ‘Se va prăbuși’

Observatornews.ro "Este o minune de Crăciun!". Tumoră scoasă din inima unui bebeluș, în timp ce era încă atașat de placenta mamei, într-un spital din Italia

HOROSCOP Horoscop 26 decembrie 2021. Scorpionii au nevoie de o doză mare de sinceritate față de propria persoană, ca să se poată elibera

Știrileprotv.ro Cum arată azi copilul care la vârsta de 2 ani fuma 40 de țigări pe zi. GALERIE FOTO

Telekomsport Divorţaţi, dar împreună la hotel. Cum au încercat să păstreze discreţia

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat