Mihai Bendeac, pregătit de lansarea cărții „Jurnalul unui burlac - Conversații cu mama”. „Sunt niște traume din trecut pe care nu prea mi-aș fi dorit să le revizitez”

„Sunt legate de absolut orice fel de subiect pe care l-am abordat. Și am abordat foarte multe subiecte. E o carte care sigur că are zone de emoție, dar sigur că are și niște zone extrem de ireverențioase. Are și zone sau accente poate vulgare pentru unii, în anumite momente.

Are și zone, poate, șocante sau derajante pentru alții. Nu mi-aș permite vreodată să mă laud cu vreun fel de calitate scriitoricească, dar singura chestie cu care mă pot lăuda și mă pot uita în oglindă și să îmbrățișez chestia asta, este faptul că am scris foarte sincer.

Extrem de sincer, iar pentru mine a fost o terapie. Chiar dacă o terapie destul de dură în anumite momente, pentru că au fost vreo două-trei capitole care m-au chinuit foarte mult.

Sunt niște traume din trecut pe care nu prea mi-aș fi dorit să le revizitez. Dar am făcut asta și m-am bucurat până la urmă”, a declarat Mihai Bendeac pentru Click.

