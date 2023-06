Colegi în televiziune, dar mai ales la teatru, pe Mihai Bendeac și pe Ilona Brezoianu îi leagă o lungă relație de prietenie. În acest context, actorul și-a permis să îi facă o urare specială prietenei lui alături de care joacă în multe spectacole de teatru. „Am spus despre ea nenumărate mârșăvii de-a lungul timpului.

Mihai Bendeac, mesaj pentru Ilona Brezoianu: „O iubesc. Și care mă face să râd”

Că e proastă, că e tâmpită și n-are nici școală și câini și oi și ne-a omorât, tovarășu căpitan, ce facem?! Dar trebuie să admit că viața mea ar fi mai săracă fără această pârdalnică creatură. Pe care o iubesc. Și care mă face să râd.

Dragă Ilona Brezoianu, sper că te voi regăsi pe aceeași bancă până la sfârșitul zilelor tale. Căci tu vei muri înaintea mea, asta e cert. Chiar și așa, am de gând să te îmbălsămez ca pe Lenin, să te așez pe bancă, să-ți montez un difuzor în cur care să play-eze replicile și tot voi continua. Ești o minune. La mulți ani! ❤️ (Iura, Serghei, Alexei, Feodor, Mihai)”, a scris actorul pe Instagram.

Actrița i-a văzut postarea și imediat a reacționat: „În fiecare an urarea de la ține e cea mai specială.. recunosc. mulțumesc, te iubesc și promit să nu las banca goală”.

Relația lui Mihai Bendeac cu Ilona Brezoianu

Cei doi au deveni buni prieteni după ce au început să joace împreună piesa „Doi pe o bancă”. „Relația noastră s-a consolidat în momentul în care am început repetițiile la piesa «Doi pe o bancă». Atunci am petrecut mult timp împreună, iar mai apoi, la premiera piesei, am avut aceleași emoții și toată experiența acestui spectacol ne-a unit într-un mod tare special. Se creează un soi de legătură strânsă atunci când singurul tău sprijin în scenă este partenerul de joc”, a declarat Ilona Brezoianu în urmă cu ceva timp.

Ilona Brezoianu lucrează și la Antena 1

Ilona Brezoianu face parte din echipa de la „Neatza”, matinalul de la Antena 1, însă are și alte surse de venit. Actrița a dezvăluit pe ce cheltuiește de multe ori salariul.

Ilona Brezoianu a recunoscut că îi place să facă multe cumpărături, astfel că de multe ori uită să se mai oprească. Vedeta de la Antena 1 și-a angajat acum stilist personal, care se ocupă în detaliu de aparițiile sale. „Din păcate da, și cheltui mai ales pe haine.

Și o să mai renunț un pic la obiceiul ăsta, pentru că, mai nou, se ocupă Anda Crăpătureanu de mine, care din nimic îți face niște ținute. Și atunci încep să refolosesc din hainele pe care le uitasem de mult și pe care am început să le reintegrez în garderobă, tocmai ca să nu mai investesc foarte mult în aspectul ăsta, că este costisitor”, a declarat Ilona Brezoianu pentru Fanatik.

Nu știe câți bani din salariu dă pe haine, însă nu ține niciodată cont de prețul unui articol vestimentar. „Habar nu am. Nu știu să-ți zic. Nu cumpăr chiar în fiecare lună, dar atunci când mă duc, cumpăr. Îmi place că am ajuns în punctul în care nu prea mă mai uit la preț. Dacă îmi place ceva, asta e, cât e, e”.

Emisiunea „Neatza” de la Antena 1 nu este singura sursă de venit pentru Ilona Brezoianu. Ea este actriță la Teatrul de Comedie și mai face parte și din alte proiecte de televiziune. „Îmi ajung, că nu stau într-un singur salariu. Am un salariu de la Teatrul de Comedie, am un salariu de la Neatza. Am mai multe emisiuni. Să zicem că mă descurc”, a completat actrița.

