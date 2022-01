Mihai Bobonete și-a obișnuit fanii cu un episod de podcast în fiecare vineri seara, la ora 18.00, doar că ultima dată i-a surprins cu un live în care a interacționat cu fanii săi.

A și explicat de ce, pe lângă faptul că le-a oferit diverse surprize și informații celor 3.000 de oameni care au ajuns să vizioneze emisiunea actorului. Bobo a avut probleme de sănătate, a stat în carantină, mai ales că a avut și un alt caz de COVID-19 în familie, dar asta nu l-a împiedicat să se converseze cu fanii săi în mediul online.

„Înșelam lumea!”

Din 4 februarie, Bobonete se va afla printre jurații emisiunii „Românii au talent, sezonul 12”, alături de Dragoș Bucur, Andra și Andi Moisescu. Până atunci și înaintea unui nou sezon și din „Las Fierbinți”, actorul a făcut o incursiune în trecutul său și le-a povestit fanilor și amicilor cu ce s-a ocupat până să devină vedetă.



„Primul meu job a fost de merchandiser la Colgate Palmolive, m-a angajat vărul meu în Craiova, mai mergeam și prin Slatina, aranjam săpunurile și șampoanele Palmolive să fie în față la raft. Apoi am fost angajat la Zapp, o companie de telefonie mobilă ce avea semnal doar pe Muntele Everest, și acolo am făcut niște nenorociri, vindeam telefoanele ce le dădeau ăia gratuit. Ehehe, am fost și instructor de skijet la Costinești cu Mihai Rait, doi ani de zile, cu ăia «Mai aruncă-ne o dată», mai plimbam fetele fără carnet”, a rememorat actorul.

Nu în ultimul rând, „am vândut și pește la pod la Giurgiuni, am trăit din banii ăia. Nu vreau să vorbesc despre asta, fiindcă acum fac bani cinstit. Adică înșelam lumea! Dar făceam bani frumoși. Luam cu 10 lei kilogramul și-l vindeam… În fine!”.

Cel mai mare pește prins și cine l-a învins

Un împătimit pescar, Bobo a fost întrebat vizavi de cea mai mare captură prinsă. Mai mult, vedeta TV a arătat tatuajul făcut în cinstea momentului!

„93 de centimetri cel mai mare pește prins, știucă o am tatuată pe mâna stângă. În Creta s-a întâmplat. Dar anul trecut, m-a învins fi-miu, Octav, cu o știucă de un metru. M-a făcut praf! A fost mândrie, nu ciudă. Deși n-am crezut c-o aduce la barcă, l-am ajutat și eu cu minciogul”, a povestit olteanul.

