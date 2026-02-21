Terasa, considerată ilegală după 25 de ani

Planurile lui Estermann de a se muta în vechea fabrică de brânzeturi a părinților săi, situată la marginea satului, sunt însă în impas. Clădirea cu trei etaje, de culoare galbenă, are o mare terasă, loc unde familia sa a creat numeroase amintiri. Totuși, autoritățile cantonale au decis că terasa nu ar fi trebuit niciodată construită.

În mai 2025, Alois Estermann a primit o scrisoare de la Serviciul de Amenajare a Teritoriului și Economie din Lucerna (Rawi), care anunța că autorizația de construcție pentru renovarea casei nu poate fi acordată. Motivul? Terasa, construită acum 25 de ani, ar fi ilegală.

„Nu am înțeles nimic”, declară Estermann pentru Blick. „Părinții mei au construit terasa cu acordul primăriei!”.

Documentele obținute de Blick confirmă că, în 1999, consiliul local din Beromünster a aprobat planurile de construcție pentru această terasă.

Problema constă însă în faptul că fabrica de brânzeturi se află într-o zonă agricolă, unde, pe lângă aprobarea locală, era necesară și avizarea din partea cantonului. Această etapă nu a fost niciodată dusă la îndeplinire, iar conform declarațiilor Rawi pentru Blick, această omisiune era responsabilitatea autorităților locale.

Procesul birocratic complicat continuă

Deși terasa a fost folosită timp de un sfert de secol fără incidente, autoritățile cer acum demolarea acesteia, altfel nu vor autoriza renovările planificate de Estermann.

„Nu pot accepta asta”, spune el. Terasa este încărcată de amintiri prețioase: petreceri cu vecinii, aniversări și momente dragi cu părinții săi, ambii decedați între timp.

„Mama obișnuia să stea la balustradă și să vorbească cu trecătorii”, își amintește el cu emoție.

Pentru a contesta decizia, Estermann a angajat un avocat. Au prezentat autorizația din 1999, precum și planurile din 2014 pentru un acoperiș deasupra terasei, care fuseseră și ele aprobate.

„Dacă terasa era într-adevăr ilegală, de ce autoritățile nu și-au dat seama mai devreme?”, întreabă el.

Conform reprezentanților Rawi, care au răspuns solicitărilor Blick, procedura este încă în desfășurare. Primăria din Beromünster a refuzat să comenteze cazul, declarând doar că dosarul se află în continuare la nivelul cantonului.

Costuri financiare și emoționale

Pentru Alois Estermann, situația devine din ce în ce mai apăsătoare, atât emoțional, cât și financiar. Renovările sunt blocate, așa că este nevoit să rămână în apartamentul său închiriat, plătind în același timp și rata ipotecii pentru proprietatea părintească.

„Până acum am pierdut în jur de 60.000 de franci”, afirmă el, menționând costuri suplimentare pentru avocați și planuri de renovare. „Și nu pot face nimic din punct de vedere legal până când nu se ia o decizie definitivă”.

În timp ce soarele apune peste dealurile verzi din Beromünster, Estermann închide ușa terasei și se îndreaptă spre scări.

„Nu-mi place să vin aici”, spune el cu tristețe, închizând cheia apartamentului. „Mă încearcă din nou furia și dezamăgirea. Dar, mai presus de toate, sunt trist”.

