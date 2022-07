Deși mereu este pus pe glume și cu zâmbetul pe buze, Mihai Bobonete are multe frici. Actorul din „Las Fierbinți” recunoaște că are anumite temeri, iar pentru asta a apelat la psiholog. De ceva timp, vedeta face terapie și se simte mult mai bine.

„Mi-e frică de singurătate și nu pot dormi în întuneric, mi-e frică de trădare, dar și de minciună, mi-e frică de prostie sau de mintea odihnită, mi-e frică de mine cel ce am fost și am o ușoară teamă că povestea mea se va sfârși mai devreme de final.

Dar pentru toate astea există Laura sau cea care deține cheile tuturor ușilor încuiate din mintea mea. Fac terapie de ceva vreme și este un lucru la fel de important ca sportul sau ca alimentația în viața unui om. Mă ajută enorm terapia și sunt momente în care, fără sfaturile terapeutului, nu aș putea singur să găsesc calea așa de ușor”, a declarat Mihai Bobonete pentru Fanatik.

Mihai Bobonete, despre căsnicia cu Cătălina

În cadrul aceluiași interviu, juratul de la „Românii au Talent” a vorbit și despre căsnicia cu Cătălina. Mihai Bobonete este căsătorit din anul 2003 și recunoaște că nu întotdeauna au fost lucrurile roz în relația lui.

„Pe Cătă am cunoscut-o într-o seară la cantina internatului Liceului Mihai Viteazul din Slobozia. Era ceva discotecă sau petrecere și de când am văzut-o a fost dragoste la prima vedere. Când mă gândesc acum la Cătălina îmi vine în cap cuvântul «Împlinire». Fără ea, alături de mine de aproape 30 de ani, nu aș fi reușit să fiu eu cel de azi și nici să am ce am sau să mă bucur de toate astea”, a povestit Bobonete.

De asemenea, el a precizat că au trecut peste momentele grele din cuplu și că totul este bine în familia lor. „Momente grele au fost și ele, dar pe cine interesează acum asta? Va dați seama că în ăștia 30 de ani nu a fost doar lapte și miere, dar important este că, de fiecare dată, am reușit să trecem cu bine peste și să avem puterea să acceptăm și să ne bucurăm de prezent”, a spus actorul.

