Fotografiile publicate în mediul online arată momente speciale din viața celor doi, evidențiind legătura strânsă care s-a dezvoltat de-a lungul anilor între tată și fiică.

Mihai Gâdea: „Sunt incredibil de mândru de omul care ai devenit”

Mihai Gâdea a mărturisit că și-a dorit întotdeauna să aibă o fată, însă realizarea că poate avea în ea și un prieten de nădejde a depășit toate așteptările sale. În urarea transmisă public, acesta a subliniat recunoștința pe care o simte pentru omul care a devenit Karina.

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„La mulți ani, iubirea vieții mele! Mi-am dorit mereu o fiică. Dar am descoperit că există ceva și mai frumos: să ai o fiică și ea să-ți fie și cel mai bun prieten. Te-am privit crescând și sunt incredibil de mândru de omul care ai devenit. Și, cum ți-am spus de un milion de ori: dacă aș fi putut alege dintre un miliard de copii, te-aș fi ales pe tine. De fiecare dată. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine. La mulți ani, my girl! Ce noroc pe mine să fiu tatăl tău”, a fost mesajul plin de emoție transmis de Mihai Gâdea.

Mihai Gâdea, complet schimbat după ce a devenit tată

Realizatorul de televiziune a recunoscut că fiica sa este motorul său în viață, ființa care îl ajută să devină un om mai bun din orice punct de vedere.

„Sunt alt om și mă transform în continuare. (…) Copilul are o putere permanentă de transformare. În permanență faci lucrurile mai bine sau încerci să evoluezi din punct de vedere uman, profesional sub toate aspectele, pentru că se uită copilul la tine. Copilul este o putere transformatoare în permanență și întotdeauna în bine!”, povestea Mihai Gâdea anul trecut într-o emisiune.

Acesta consideră că soția sa a avut o contribuție importantă în dezvoltarea Karinei. „Faptul că astăzi Karina este un copil excepțional de care sunt cum nu se poate mai mândru i se datorează foarte mult mamei ei, care este o persoană excepțională, este o mamă excepțională”, a specificat Mihai Gâdea

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