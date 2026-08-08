Cu ocazia Zilei Internaționale a Pisicii, sărbătorită pe 8 august, Libertatea a stat de vorbă cu Mihai Ghiță despre aceste ființe „miaunate” care l-au cucerit pentru totdeauna. Dincolo de frumusețea lor aparte, am aflat că Sophie și Gaston au personalități bine conturate și tabieturi de la care nu se abat niciodată.

Vedeta de la Kanal D are două pisici

Se spune că nu omul își alege pisica, ci invers. Așa a funcționat destinul și în cazul lui Mihai Ghiță. „Am luat-o pe Sophie în urmă cu aproape șapte ani de la o felisă de lângă București. Am plecat acolo cu gândul de a lua un anumit tip de pisică. Când am ajuns, am văzut foarte multe pisicuțe la un loc. Dintre toate, Sophie s-a apropiat de mine și n-a mai plecat. Simt cumva că m-a ales”, și-a amintit Mihai Ghiță pentru Libertatea.

„Inițal mi-am dorit un motănel. Și am crezut că Sophie e motănel, așa că i-am pus numele Dustin. Am mers la veterinar să mă asigur că e totul în ordine și tot o țineam cu motănel în sus, motănel în jos. Mi-a zis veterinarul: «Nu e niciun motănel, este pisică»”, a adăugat prezentatorul emisiunilor „Asta-i România”, de la Kanal D, și „În oglindă”, de la Kanal D2.

După trei ani, dorința lui Mihai Ghiță de a avea un motănel s-a îndeplinit, căci a apărut Gaston, fiul Sophiei. Deși pisicile lui Mihai sunt înrudite, ele au personalități diferite. În vreme ce Sophie este sociabilă, Gaston este introvertit și supărăcios.

„Sophie este foarte atașată de mine, este umbra mea… Și nu doar că este umbra mea, ci mi-am dat seama că, în timp, mi-a copiat personalitatea: stă în aceleași locuri în care îmi place să stau și doarme în locurile în care îmi place mie să dorm! Este vulcanică, așa cum sunt și eu… Când fac petreceri, îi place să socializeze”, a povestit cu tandrețe vedeta.

Pe de altă parte, Gaston este ceva mai rezervat în interacțiunile sale. „El e ceea ce nu suntem noi! E sfios și nu doar că nu socializează, dar când avem musafiri se ascunde într-un dormitor și iese de acolo abia după ce a plecat toată lumea. Apoi vine să mă certe timp de jumătate de oră pentru cât a suferit el în ziua respectivă. E foarte vocal”, a spus amuzat prezentatorul în exclusivitate pentru Libertatea.

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Unul dintre obiceiurile pe care pisicile lui Mihai Ghiță le practică cel mai des este cel de „a face biscuiți”! Asemenea unui brutar care frământă aluatul, ele se folosesc de lăbuțele din față pentru a frământa o păturică: „Sophie și Gaston au o păturică a lor pe care fac «biscuiți». Este păturica pe care a născut Sophie! O am și acum, e păturica ei preferată și ulterior a devenit și păturica preferată a lui Gaston”.

Pentru că nu se împăca deloc cu geanta de transport în care era dusă la veterinar, Mihai Ghiță a achiziționat pentru Sophie un ghiozdan din plexiglas. „Îi place la modul general să se plimbe în ghiozdănel. După veterinar, am plimbat-o prin parc și am fost și la cumpărături. Este curioasă și fascinată de ceea ce vede și parcă se supără când, într-un final, trebuie să mergem acasă”, a dezvăluit prezentatorul de la Kanal D și Kanal D2.

Dincolo de dragostea pentru propriile animale, Mihai este atent și la pisicile fără stăpân de la bloc, acesta povestește că împreună cu vecinii s-au organizat tacit astfel încât să le asigure un minimum de confort felinelor.

„Noi avem la bloc peste 15 pisici. Locatarii sunt senzaționali, au creat un mediu propice acestor pisicuțe. Tot timpul, chiar și fără să vorbim între noi, fără să ne organizăm oficial, cineva pune apă sau ceva de mâncare. Spre exemplu, dacă azi vin de la muncă la 19.00 și văd că pisicuțele din gang nu au mâncare, mă duc în apartament, apoi mă întorc cu mâncare din punga lor specială. Asta le recomand și celor care citesc acum aceste rânduri: ieșiți cu o sticlă de apă la voi atunci când plecați să vă plimbați. Luați și un plic de mâncare cu voi! Cineva vă va mulțimi cu siguranță pentru asta”, a mai spus Mihai Ghiță pentru Libertatea.

Mihai Ghiță, mesaj către pisicile din întreaga lume

Cu ocazia Zilei Internaționale a Pisicilor, Mihai Ghiță are un mesaj important pentru micile feline din toată lumea. Sunt două lucruri de care vedeta și-ar dori ca mustăcioasele să țină cont în orice zi a anului!

„Jucați-vă mai mult cu copiii! Spun asta pentru că am observat în cazul pisicilor mele că atunci când nepoții mei vin în vizită, dragii de ei își doresc să se joace cu Sophie și Gaston, însă pisicile nu vor deloc! De asemenea, dragi pisicuțe, fiți bucuroase când se întorc părinții din concediu! Toți așteptăm momentul acesta, când intrăm pe ușă și pisicile se dau de-a dura pe podea și peste tot. Ar fi drăguț să facă un efort să pară că sunt bucuroase că ne întoarcem. Ele cu siguranță sunt bucuroase, dar să se bucure mai tare”, a adăugat Mihai.

Prezentatorul își iubește foarte mult pisicile. Acestea nu sunt doar animale de companie, ci parte importantă din universul lui. „Nu pot să văd viața fără Sophie și Gaston. Și când plec în concediu, nu sunt stresat, dar sunt mereu cu gândul la ele și parcă aștept momentul să mă întorc”, a încheiat Mihai Ghiță interviul pentru Libertatea.

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