Restricții stricte pentru introducerea țigaretelor și alcoolului

Începând cu 2026, persoanele fizice pot aduce în țară maximum 800 de țigarete (40 de pachete sau 4 cartușe) o dată la 40 de zile. Limitele pentru alcool sunt de 10 litri de băuturi spirtoase, 20 litri de produse intermediare, 90 litri de vin (din care maximum 60 litri băuturi spumoase) și 110 litri de bere, pe parcursul unui an. Aceste restricții vizează doar transportul pentru uz personal, iar depășirea lor atrage amenzi între 20.000 și 100.000 de lei, plus confiscarea produselor.

Combaterea „micro-contrabandă”

Autoritățile au semnalat o creștere a fenomenului de „micro-contrabandă”, în special la granița româno-bulgară. Persoane fizice traversează frecvent frontiera pentru a introduce cantități mari de țigarete și alcool, declarate drept destinate uzului personal, dar folosite pentru comerț ilegal. „Aceste măsuri sunt necesare pentru a combate pierderile bugetare și riscurile fiscale majore”, au precizat oficialii vamali în cadrul unei conferințe de presă.

Registrul electronic pentru tranzitul ocazional

Pentru a preveni abuzurile, ANAF și AVR vor introduce un registru electronic de evidență, în care vor fi consemnate persoanele care tranzitează frecvent cu produse accizabile. „Orice depășire a limitelor va fi sancționată, iar produsele vor fi confiscate”, se specifică în documentul oficial.

Ce prevede noua legislație

Tutun – limita de 40 de zile:

  • 800 de țigarete (40 de pachete/4 cartușe);
  • 400 de țigări de maxim 3 grame pe bucată;
  • 200 de țigări de foi;
  • 1 kilogram de tutun de fumat;
  • 250 de grame de tutun pentru mestecat sau uz nazal.

Alcool – limita anuală:

  • 10 litri de băuturi spirtoase;
  • 20 litri de produse intermediare;
  • 90 litri de vinuri (maximum 60 litri băuturi spumoase);
  • 110 litri de bere.

Măsuri în contextul aderării la spațiul Schengen

Chiar dacă România și Bulgaria au intrat în spațiul Schengen, controalele mobile în apropierea frontierelor rămân active. Echipele vamale monitorizează transporturile pentru a preveni traficul ilicit, mai ales în zonele cu risc ridicat. „Această legislație clarifică definiția transportului ocazional și limitează abuzurile sistematice”, au explicat reprezentanții ANAF.

Impactul asupra pieței negre

Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, 49% din totalul țigaretelor confiscate în România în 2024 au provenit de la granița cu Bulgaria. Aceasta evidențiază rolul granițelor interne ale UE ca puncte de risc fiscal. Limitările introduse sunt menite să reducă acest fenomen și să protejeze veniturile bugetare.

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