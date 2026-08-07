În vârstă de 62 de ani, femeia a fost declarată inaptă pentru activitatea didactică în urma unui examen medical solicitat de autorități, potrivit revistei ,,Stern”. Pensionată forțat, profesoara primește acum o pensie brută între 1.500 și 2.000 de euro pe lună, semnificativ mai mică decât salariul anterior.

Nemulțumită, aceasta a deschis un proces la Tribunalul Administrativ din Düsseldorf pentru a contesta decizia. Dacă instanța îi va da câștig de cauză, autoritățile ar putea fi obligate să-i plătească retroactiv diferența salarială. Totuși, parchetul investighează o posibilă activitate profesională desfășurată de femeie în perioada concediului medical, ceea ce ar putea încălca statutul său de funcționar public.

Cazul rămâne sub anchetă, iar decizia instanței ar putea avea implicații importante pentru legislația muncii din Germania.

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