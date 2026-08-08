Al patrulea track al albumului, „Camera”, surprinde conflictul dintre un artist și imaginea lui publică, dintre nevoia de autenticitate și presiunea de a performa într-o industrie în care fiecare moment este documentat, analizat și consumat.

Cu o producție minimalistă și un discurs liric direct, piesa transformă vulnerabilitatea într-un statement artistic. Versurile surprind întrebări pe care puțini artiști aleg să le exprime atât de deschis: îndoiala creativă, frica de eșec și presiunea timpului. Charli Xcx vorbește despre sentimentul că succesul și validarea sunt inseparabile de privirea camerei, dar și despre dorința de a continua să creeze în ciuda tuturor nesiguranțelor.

Refrenul repetitiv, „But all I know is how it makes me feel… when the camera’s on”, devine nucleul emoțional al piesei, sugerând că, dincolo de imagine, faimă sau percepția publicului, rămâne doar experiența intens personală a artistului.

„Camera” ocupă un loc central pe „Music, Fashion, Film”, un album construit ca o reflecție asupra relației dintre muzică, modă, cinema și identitate. Materialul include 11 piese: „Rock Music”, „SS26”, „Card Declined”, „Camera”, „2007”, „I’m Afraid”, „Yeah”, „Wink Wink”, „Persona”, „Magic Metal Montana” și „No One Lasts Forever” (feat. David Cronenberg).

Videoclipul „Camera” este regizat de Aidan Zamiri, iar în acesta joacă Vincent Cassel. Prin „Camera”, Charli Xcx demonstrează încă o dată că poate transforma experiențele personale în pop experimental cu impact universal.

Piesa vorbește despre anxietate, creativitate și identitate într-un moment al carierei în care artista își pune propriul statut sub lupă, fără compromisuri și fără filtre. Artwork-ul, realizat de Aidan Zamiri, îi prezintă pe John Cale, Marc Jacobs și Martin Scorsese.

Cine este Charli Xcx

Charli Xcx (Charlotte Emma Aitchison) este una dintre cele mai influente artiste pop britanice ale ultimului deceniu, apreciată pentru abordarea sa inovatoare asupra muzicii pop și pentru contribuția la dezvoltarea hyperpop-ului.

De-a lungul carierei a lansat hituri precum „Boom Clap”, „360”, „Von dutch”, „Apple”, „Guess” (feat. Billie Eilish), „Vroom Vroom”, „party 4 u” și colaborări de succes precum „I Love It” (Icona Pop feat. Charli xcx) și „Fancy” (Iggy Azalea feat. Charli xcx).

Albumul „Brat” din anul 2024 a devenit un fenomen cultural și i-a adus trei premii Grammy în 2025, consolidându-i statutul de unul dintre cei mai importanți artiști pop ai generației sale.

În Marea Britanie, Charli Xcx a avut trei albume pe locul 1, două single-uri pe locul 1, nouă piese în Top 10 și 26 de single-uri în Top 40, potrivit Official Charts.

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În 2026, artista revine cu „Music, Fashion, Film”, un album care explorează relația dintre cele trei universuri creative care i-au definit parcursul artistic și care a fost primit cu aprecieri critice pentru sinceritatea și curajul său artistic.

La începutul lunii iulie, Charli Xcx a susținut două show-uri pop-up intime în New York și Londra pentru a celebra noul album, avându-i ca invitați speciali pe Clairo, Kim Petras, The Femcels, Jane Remover și Thy Slaughter, toate încasările fiind donate către „Save the Music Charity” din SUA și „Nordoff Robbins” din Marea Britanie.

Charli a organizat un eveniment global de audiție pentru fani în cinematografe independente din întreaga lume, unde participanții s-au numărat printre primii care au ascultat albumul, însoțit de un material vizual creat special pentru această ocazie. De asemenea, ea a anunțat sesiuni suplimentare de audiție în cinematografe independente în această joi.

Charli Xcx va fi cap de afiș al unor concerte în arene din America de Nord pe parcursul lunilor septembrie și octombrie, în cadrul turneului „Music, Fashion, Film Tour”, inclusiv două seri atât la „Barclays Center” din Brooklyn, cât și la „Kia Forum” din Los Angeles.

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