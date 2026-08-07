Update 22.38: Ploile torenţiale însoţite de vânt puternic au provocat, vineri seară, inundaţii şi căderi de copaci în Braşov şi Sânpetru, potrivit News.ro. Pompierii au fost mobilizaţi pentru a interveni în mai multe locaţii afectate de fenomenele meteo extreme.

Pe strada Tudor Vladimirescu din Braşov, un brad a căzut peste un autoturism, însă, din fericire, nu s-au înregistrat victime. Situaţii similare au fost raportate şi pe strada Aurel Vlaicu, unde un alt copac a blocat partea carosabilă, fără urmări grave.

În Sânpetru, localitate situată la marginea Braşovului, rafalele violente au doborât mai mulţi arbori, iar pe strada Temeliei, în municipiu, pompierii au evacuat apa din garajele inundate.

„Pompierii militari rămân mobilizaţi şi pregătiţi să intervină pentru gestionarea tuturor situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele meteorologice periculoase”, au transmis reprezentanţii ISU Braşov.

Update 22.02: Furtuna puternică a produs pagube și în Cluj, unde o parte din acoperișul unei clădiri s-a desprins și s-a prăbușit la sol. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri pentru securizarea zonei și îndepărtarea elementelor de construcție care prezentau pericol.

Update 21.00: Acoperişul gării din Aleşd, judeţul Bihor, a fost parţial smuls de vântul puternic, vineri, în timpul unei furtuni violente ce a lovit mai multe localităţi din zonă. Incidentul a avut loc după zile de caniculă extremă, urmate de o avertizare de Cod roşu de ploi torenţiale, potrivit News.ro.

Fenomenele meteo extreme au adus ploi torenţiale, grindină şi vijelii, iar judeţul Bihor a fost grav afectat. În ultimele ore, cantităţile de apă au ajuns la 25-40 l/mp în zonele vizate de avertizare. Oraşul Aleşd a fost printre cele mai lovite, alături de localităţile Dobreşti, Vadu Crişului, Şuncuiuş, Aştileu, Ţeţchea, Măgeşti şi Vârciorog. Potrivit alesdonline.ro, grindina şi vântul au produs pagube semnificative în Aleşd, inclusiv distrugerea parţială a acoperişului gării.

Update 20.38: Urmările furtunilor în țară

O parte din acoperișul unui bloc din municipiul Sibiu s-a prăbușit, vineri seară, din cauza vântului puternic, avariind mai multe mașini parcate pe strada Valea Aurie. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, conform News.ro.

Incidentul s-a petrecut pe tronsonul dintre străzile Sibiel și Poiana, unde pompierii de la ISU Sibiu au intervenit rapid cu o autospecială de stingere, una de descarcerare, un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție. Pe lângă pagubele materiale, traficul rutier din zonă a fost complet blocat pentru a permite intervenția autorităților.

„La această oră, traficul rutier este închis pe strada Valea Aurie din municipiul Sibiu, pe tronsonul cuprins între străzile Sibiel și Poiana, după ce o parte din acoperișul unei clădiri s-a desprins și s-a prăbușit pe carosabil, avariind mai multe autoturisme parcate. Polițiștii sunt prezenți la fața locului, au restricționat circulația și asigură măsurile de siguranță până la înlăturarea elementelor de construcție și reluarea traficului în condiții de siguranță. Le recomandăm conducătorilor auto să evite zona și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.”, a declarat Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu.

Autoritățile continuă lucrările pentru îndepărtarea resturilor și restabilirea siguranței în zonă, în timp ce șoferii sunt sfătuiți să folosească rute alternative.

Știre inițială: În județul Bihor, între orele 17.22 și 18.15, localitățile Dobrești, Vadu Crișului, Șuncuiuș, Aștileu, Țețchea, Măgești și Vârciorog s-au aflat sub avertizare de Cod Roșu. Meteorologii au prognozat averse torențiale ce pot depăși 30 l/mp. ,,În ultimele ore, cantitățile de precipitații în zonă au fost între 25 și 40 l/mp, crescând riscul de acumulări rapide de apă și inundații locale”, au transmis experții ANM.

Tot vineri, au fost emise mai multe avertizări de Cod Portocaliu pentru județe precum Brăila, Călărași, Galați, Vaslui, Cluj, Sălaj și Caraș-Severin. În localități din județul Brăila, precum Șuțești, Măxineni și Salcia Tudor, s-au semnalat precipitații de până la 40 l/mp, descărcări electrice frecvente și grindină cu diametrul de 3-4 cm.

Potrivit ANM, astfel de fenomene meteo extreme necesită prudență maximă din partea populației.

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 7 august 2026, o prognoza specială pentru București, valabilă în intervalul 7 august, ora 10.00 – 8 august, ora 21.00.

Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii anunță temperaturi peste normalul perioadei până în septembrie

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE