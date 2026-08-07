Paula Chirilă trăiește clipe pline de fericire și liniște sufletească departe de agitația din România. Actrița și prezentatoarea TV a ales drept destinație de vacanță Grecia, unde nu a mers singură, ci însoțită de bărbatul care i-a cucerit inima.

Paula Chirilă: „Locul meu preferat ești tu”

Îndrăgită de publicul din România pentru spontaneitatea și energia sa pozitivă, vedeta a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare câteva cadre. În fotografiile realizate pe plajă, Paula Chirilă apare zâmbitoare, radiind de fericire în brațele partenerului său.

Atmosfera de relaxare și complicitatea dintre cei doi sunt vizibile în fiecare cadru. Îmbrăcați lejer, de plajă și purtând ochelari de soare, cei doi îndrăgostiți se bucură de momentele petrecute împreună pe plajă.

Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie

Paula Chirilă a transmis și un mesaj emoționant dedicat viitorului său soț.

„Am călătorit până în Grecia să văd mări albastre și apusuri fără sfârșit, dar am înțeles acolo, în brațele tale, ceva mult mai simplu: locul meu preferat ești tu. Și nici nu contează unde suntem, lângă tine mă simt acasă, în siguranță, exact unde trebuie să fiu… Dacă aș putea opri timpul, aici l-aș opri…”

În iunie, Paula Chirilă a anunțat că a fost cerută în căsătorie de partenerul său, Dan. Actrița a mărturisit că nu se aștepta la acest pas, însă a acceptat cu bucurie propunerea. Cei doi sunt împreună de ceva timp și au început deja să discute despre organizarea nunții.
Potrivit declarațiilor sale, Dan își dorea de ceva timp să facă acest pas și a ținut cont de preferințele ei atunci când a ales inelul de logodnă. Actrița a mărturisit că bijuteria primită este exact pe gustul ei și că gestul partenerului a emoționat-o.


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