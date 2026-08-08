Femeia a coborât din mașină pentru a merge la toaletă

Cuplul plecase în zorii zilei din Prijedor spre München, unde locuiesc și lucrează de câțiva ani. După câteva ore de condus, au ajuns la punctul de frontieră Gradiška, unde traficul intens a cauzat întârzieri, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

În timp ce se apropiau de controlul documentelor, femeia a coborât din mașină pentru a merge la toaletă. Între timp, bărbatul s-a deplasat cu mașina mai departe împreună cu coloana, crezând, după cum a povestit ulterior, că soția sa se întorsese deja pe bancheta din spate, unde erau depozitate bagajele. După ce formalitățile au fost finalizate, el și-a continuat drumul.

Cum a realizat bărbatul că soția sa nu era în mașină

După câțiva kilometri după trecerea graniței, acesta a încercat să inițieze o conversație cu soția sa, însă nu a primit niciun răspuns. Când s-a întors să se uite pe bancheta din spate, a fost șocat să descopere că femeia lipsea.

„Când am văzut bancheta goală, nu știam dacă să râd sau să-mi pun mâinile în cap. Telefonul mi-a sunat imediat și am știut cine mă sună. Primul lucru pe care mi l-a spus a fost: «Ești normal?»”, a povestit bărbatul.

De partea cealaltă, soția, rămasă în zona punctului de frontieră, încerca să-și dea seama ce se întâmplase.

„Am crezut că glumește. Am ieșit pentru câteva minute, m-am întors și mașina dispăruse. La început am crezut că doar a mutat-o mai în față. Apoi am realizat că a trecut granița fără mine”, a relatat femeia, amuzată.

Șoferul nu s-a putut întoarce imediat la soție

Situația s-a complicat pentru șofer, deoarece nu a putut să se întoarcă imediat, fiind deja pe teritoriul Croației. A fost nevoit să găsească un loc sigur pentru a întoarce mașina și să treacă din nou prin întregul proces de control la frontieră.

După mai multe ore de drum și de formalități, soții s-au reunit în cele din urmă și au putut continua drumul spre München fără alte incidente.

„I-am spus să se uite bine la mine de fiecare dată când pleacă cu mașina. Data viitoare, dacă mai cobor la graniță, iau și cheile cu mine!”, a glumit femeia la final.

Un alt incident neobișnuit a avut loc pe o autostradă din Germania, când un român și-a uitat soția la o benzinărie în timpul unei călătorii. Potrivit relatării din cotidianul german Bild, familia se afla pe o autostradă din Bavaria.



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